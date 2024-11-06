Дома стоят без окон и дверей: спасатели эвакуировали россиян из Ливана

Эфирная новость 25 0

МЧС РФ эвакуировало 100 россиян из Ливана спецрейсом

Фото, видео: Reuters/Mohamed Abd El Ghany; 5-tv.ru

Очередной борт МЧС привез граждан РФ на Родину.

Российских граждан эвакуировали из Ливана. Спецрейс МЧС доставил в столицу 100 человек, в том числе 56 детей. В аэропорту Домодедово их осмотрели медики. Пассажиры рассказали, что полет прошел хорошо.

Это уже второй рейс с момента начала конфликта. До этого на Родину вернулись 60 человек.

«У многих девочек у мужей погибли близкие, родные. У нас дома стоят, но без окон без дверей, а у некоторых их просто нет», — рассказала одна из вернувшихся россиянок.

Борт, который забрал россиян, в свою очередь доставил в Ливан более 19 тонн гуманитарной помощи. Это медикаменты и средства первой необходимости. Груз передали по указанию Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль нанес удар по офису арабского телеканала в Ливане.

-1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
98.06
0.51 106.89
0.75
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:11
Резкое потепление: Санкт-Петербург накрыл густой туман
15:02
«Миграционная игла»: в Госдуме заявили о сильном дефиците кадров в области строительства и ЖКХ
14:50
«Значимая фигура на небосклоне»: художник Ваулин о смерти галериста Елютина
14:41
Дома стоят без окон и дверей: спасатели эвакуировали россиян из Ливана
14:30
Фадеев назвал политическим выбор одежды женщинами в России
14:22
«На высоте 2400 метров»: как Билан выбрался из снежной бури на Эльбрусе

Сейчас читают

Известный российский врач рассекретила замедляющие старение игры
«Это было сумбурно»: Леонид Ярмольник рассказал о первой любви
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака