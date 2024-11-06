Купить или снять? Названы тонкости ипотеки и долгосрочной аренды

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 38 0

Риелтор Старыгин: ипотека выгоднее долгосрочной аренды квартиры

Купить или снять? Названы тонкости ипотеки и долгосрочной аренды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Оказывается, существуют способы, которые позволяют обыграть высокую ставку при приобретении жилья.

Брать ипотеку на жилье выгоднее, чем арендовать квартиру на долгосрочный период, даже несмотря на высокие ставки по ипотечным кредитам. Об этом aif.ru заявил руководитель агентства недвижимости Даниил Старыгин.

В столице РФ съем двухкомнатной квартиры в домах «комфорт плюс» класса или бизнес-сегмента обойдется примерно в 180-300 тысяч рублей. Все зависит от жилого комплекса, расположения, отделки и близости метро.

Ипотека же дает возможность обыграть высокую ставку, воспользовавшись предложением банка «своя ставка». Это значит, что за конкретную сумму можно уменьшить ставку на большой срок.

«Если посчитать данные вложения на 10-15 лет, то разница между арендой и ипотекой будет либо небольшая, либо ее вообще не будет. К тому же, рано или поздно ставка по ипотеке начнет снижаться и появится возможность ее рефинансирования. На долгий срок свое жилье будет иметь большую рентабельность, нежели потраченные средства на аренду», — объяснил риелтор.

Он также отметил, что важна сумма первоначального взноса. Если она мала, то лучше сначала снимать квартиру, ожидая стабилизации ставки ЦБ РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что покупателям квартир пообещали скидки из-за повышения ключевой ставки.

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