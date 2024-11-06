Умерла первая в истории «Мисс мира» Кики Хоканссон

В возрасте 95 лет скончалась победительница первого в истории конкурса «Мисс мира», модель Кики Хоканссон. Об этом сообщил ее сын Крис Андерсен.

«У нее было блестящее чувство юмора и остроумие. И большое сердце», — заверил Андерсен.

По его словам, модель скончалась 4 ноября во сне, в кругу близких людей. Дети говорят о матери как о «настоящей, доброй, любящей и веселой».

Первый в истории конкурс «Мисс мира» состоялся в Лондоне в 1951 году. Хоканссон представляла на нем Швецию и была единственной победительницей конкурса в бикини во время своей коронации. В награду за победу модель получила чек на тысячу фунтов и ожерелье.

На смерть Хоканссон отреагировала действующий директор конкурса «Мисс мира» Джулия Морли. Она сообщила, что первая в истории победительница навсегда «останется в наших сердцах», а также выразила соболезнования семье усопшей.

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