Умерла первая в истории «Мисс мира» Кики Хоканссон

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 26 0

Она была единственной победительницей конкурса, которая носила бикини во время коронации.

Умерла первая в истории «Мисс мира» Кики Хоканссон

Фото: Фото из открытых источников

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В возрасте 95 лет скончалась победительница первого в истории конкурса «Мисс мира», модель Кики Хоканссон. Об этом сообщил ее сын Крис Андерсен.

«У нее было блестящее чувство юмора и остроумие. И большое сердце», — заверил Андерсен.

По его словам, модель скончалась 4 ноября во сне, в кругу близких людей. Дети говорят о матери как о «настоящей, доброй, любящей и веселой».

Первый в истории конкурс «Мисс мира» состоялся в Лондоне в 1951 году. Хоканссон представляла на нем Швецию и была единственной победительницей конкурса в бикини во время своей коронации. В награду за победу модель получила чек на тысячу фунтов и ожерелье.

На смерть Хоканссон отреагировала действующий директор конкурса «Мисс мира» Джулия Морли. Она сообщила, что первая в истории победительница навсегда «останется в наших сердцах», а также выразила соболезнования семье усопшей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти оперной певицы, солистки филиала Мариинского театра в Северной Осетии Марии Ринчиновой.

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