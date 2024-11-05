Умерла беременная солистка Мариинского театра Мария Ринчинова

Оперной певице было 36 лет.
Фото: Фото из открытых источников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Умерла оперная певица, солистка филиала Мариинского театра в Северной Осетии Мария Ринчинова. Артистка была на седьмом месяце беременности. Об этом сообщил aif.ru супруг артистки Найдан.
«Была беременность, седьмой месяц. Врачи не смогли спасти ни ребенка, ни Машу», — рассказал мужчина.
Причины трагедии пока не называются. Сердце 36-летней певицы остановилось 4 ноября. Она умерла во Владикавказе. Семья Ринчиновой организовала сбор средств на транспортировку тела в Улан-Удэ.
Певица обладала редким певческим голосом меццо-сопрано. Известно, что она окончила Музыкальный колледж имени Чайковского в Улан-Удэ, а также РАМ Гнесиных. В театре талантливая артистка полюбилась зрителям ролями Бабушки в «Снежной Королеве» и Риты Осяниной в «Зори здесь тихие».
«Она была не только талантливой артисткой с яркой индивидуальностью, но и прекрасным, светлым человеком», — отмечается в сообщении на сайте театра.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер актер культового фильма «Не бойся, я с тобой» Артур Березин.
Читайте также
80%
0.11 106.14
0.30
Нашли ошибку?