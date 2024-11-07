Школьник впал в кому после тренировки в бассейне

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 14 0

Врачи устанавливают причины произошедшего в Сургуте.

Школьник впал в кому после тренировки в бассейне

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Школьник впал в кому после занятий по оздоровительному плаванию в Сургуте. Об этом эксклюзивно сообщил источник 5-tv.ru.

Во время занятий в бассейне начинающие спортсмены должныбыли выполнить упражнение — нырнуть, задержав дыхание. Все шло по плану, дети не раз выполняли это задание, однако в один момент 13-летний мальчик просто не вынырнул со всеми на воздух. Ребенка вытащили и вызвали скорую помощь.

Пострадавшего оперативно госпитализировали в местную больницу. Там врачами было принято решение ввести его в искусственную кому.

Источник также отметил, что мальчик занимался плаванием четыре года, что считается неплохим опытом в этом виде спорта. Маловероятно, что он пошел ко дну из-за ошибки в выполнении задания.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре в жилом доме в Нововоронеже. Огонь повредил три квартиры и остекление лоджии по всей площади в четвертой. Спасатели успели эвакуировать 32 человека из дома. Пожар удалось ликвидировать. этой работе были привлечены 56 человек и 18 единиц техники.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
98.22
0.16 105.71
-1.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:45
Школьник впал в кому после тренировки в бассейне
1:25
В Узбекистане погибли три человека при падении каменного валуна на автомобиль
1:05
Лидеры ЕС прорабатывают план совместных действий после возможной победы Трампа
0:45
Кто из звезд обещал уехать из США в случае победы Трампа
0:25
На Украине сообщили о подготовке на Западе более 100 тысяч боевиков ВСУ
0:05
Инвестпроекты Арктики составляют пятую часть экономики РФ

Сейчас читают

Известный российский врач рассекретила замедляющие старение игры
«Победитель получает все»: чего ожидать после прихода Трампа в Белый дом
Самая несчастная первая леди: почему Мелания Трамп не рада победе мужа на выборах
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака