Школьник впал в кому после тренировки в бассейне

Школьник впал в кому после занятий по оздоровительному плаванию в Сургуте. Об этом эксклюзивно сообщил источник 5-tv.ru.

Во время занятий в бассейне начинающие спортсмены должныбыли выполнить упражнение — нырнуть, задержав дыхание. Все шло по плану, дети не раз выполняли это задание, однако в один момент 13-летний мальчик просто не вынырнул со всеми на воздух. Ребенка вытащили и вызвали скорую помощь.

Пострадавшего оперативно госпитализировали в местную больницу. Там врачами было принято решение ввести его в искусственную кому.

Источник также отметил, что мальчик занимался плаванием четыре года, что считается неплохим опытом в этом виде спорта. Маловероятно, что он пошел ко дну из-за ошибки в выполнении задания.

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