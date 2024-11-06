Один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре в жилом доме в Нововоронеже

Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире девятиэтажного жилого дома в Нововоронеже. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, все случилось в 02:20 (сходится с московским временем). В результате возник пожар, при котором погиб один человек. Также пострадали пятеро, среди них — ребенок. Троих госпитализировали: несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии, двое взрослых — в среднем. Одному человеку помощь оказывается амбулаторно, судьба пятого не уточняется.

Фото:Последствия пожара в жилом доме в Нововоронеже. Фото: 36.mchs.gov.ru

Огонь повредил три квартиры и остекление лоджии по всей площади в четвертой, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Спасатели успели эвакуировать 32 человека из дома. Пожар удалось ликвидировать в 04:22. К этой работе были привлечены 56 человек и 18 единиц техники.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале уточнил, что погибла женщина. В Нововоронеже введен режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий пожара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица и блогер Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала последствия пожара в своей съемной квартире. На кадрах видно, что помещение сильно пострадало.