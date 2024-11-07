В Госдуме планируют ограничить траты на выступления артистов

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 22 0

Теперь на один концерт не должно быть выделено более одного миллиона рублей.

В Госдуме планируют ограничить траты на выступления артистов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с инициативой о введении ограничения на траты из государственных и муниципальных бюджетов на выступления артистов. По его мнению, на один концерт не должно быть выделено более одного миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В целях оптимизации расходов предлагается направить сэкономленные средства на финансирование сфер образования и здравоохранения. По словам вице-спикера, учитывая снижение доходов региональных бюджетов и сокращение межбюджетных трансферов, траты на подобные мероприятия в ближайшие годы являются не целесообразными.

«Например, в столице одного из субъектов России муниципальные власти заключили контракт на сумму 16 миллионов рублей для проведения концерта ко Дню города с участием певца Ярослава Дронова (псевдоним SHAMAN)», — уточняется в документе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Государственной думе заявили о сильном дефиците кадров в области строительства и ЖКХ. Виной этому, в том числе, стал падающий в стране курс доллара и ужесточение антимиграционного законодательства.

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