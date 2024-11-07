В Госдуме планируют ограничить траты на выступления артистов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с инициативой о введении ограничения на траты из государственных и муниципальных бюджетов на выступления артистов. По его мнению, на один концерт не должно быть выделено более одного миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В целях оптимизации расходов предлагается направить сэкономленные средства на финансирование сфер образования и здравоохранения. По словам вице-спикера, учитывая снижение доходов региональных бюджетов и сокращение межбюджетных трансферов, траты на подобные мероприятия в ближайшие годы являются не целесообразными.

«Например, в столице одного из субъектов России муниципальные власти заключили контракт на сумму 16 миллионов рублей для проведения концерта ко Дню города с участием певца Ярослава Дронова (псевдоним SHAMAN)», — уточняется в документе.

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