«Им обидно»: дети Лепса негодуют из-за его романа с 18-летней девушкой

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 23 0

Григорий Лепс раскрыл, что детям неприятен его роман с 18-летней девушкой

«Им обидно»: дети Лепса негодуют из-за его романа с 18-летней девушкой

Фото: Instagram*/avrorakiba

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Летом знаменитый певец начал встречаться с молодой студенткой. Публика гадает — надолго ли?

Дети знаменитого певца Григория Лепса испытывают дискомфорт из-за романа отца с 18-летней девушкой. Об этом сам артист рассказал в интервью с известным фигуристом Романом Костомаровым.

Музыкант, которому в середине лета исполнилось 62 года, начал встречаться с новой дамой сердца в начале июня. Его возлюбленной стала молодая студентка МГИМО Аврора Киба. По словам артиста, он готов к серьезным отношениям с девушкой и уже сделал ей предложение.

Только вот общественность до сих пор не верит в столь неравный по возрасту союз. Негодуют, безусловно, и дети певца. Конечно, исполнитель не собирается прислушиваться к мнению наследников, но все же догадывается, что они испытывают.

«Честно говоря, я их не спрашивал. Но, наверное, все-таки они испытывают некое чувство дискомфорта. В некоторой степени им действительно обидно и за маму, и за папу. Как-то так получилось в жизни», — поделился Григорий Лепс.

Он также отметил, что готов отправиться под венец хоть на следующий день и всем сердцем желает подарить Авроре как минимум десять лет счастливой семейной жизни. Кроме того, музыкант мечтает о детях с девушкой и заверяет, что они обязательно будут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что невеста Лепса вернулась в Россию и сменила имидж.

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