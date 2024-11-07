Развелась с миллионером? Актриса Юлия Хлынина внезапно утонула в объятиях коллеги

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 29 0

Юлия Хлынина посетила премию Ok! Awards не с мужем, а с актером Сергеем Волковым

Развелась с миллионером? Актриса Юлия Хлынина внезапно утонула в объятиях коллеги

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артистка тайно вышла замуж за Алексея Милевского четыре года назад и, судя по всему, также тайно развелась с супругом.

Популярную артистку Юлию Хлынину, прославившуюся благодаря сериалу «Закон каменных джунглей» и фильму «Купи меня», заметили в компании актера Сергея Волкова. Пара прекрасно проводила время на премии Ok! Awards. Эксклюзивным видео делится StarHit.

Юлия Хлынина нечасто рассказывает подробности личной жизни и не любит выставлять напоказ дорогое и сокровенное. В 2020 году она сыграла тайную свадьбу с крупным предпринимателем Алексеем Милевским. Однако, к сожалению, судя по всему, брак не продлился долго.

На девятой премии Ok! Awards «Больше, чем звезды» актриса наслаждалась компанией 31-летнего Сергея Волкова. Знаменитости держались за руки, романтично танцевали медленный танец и везде ходили вместе.

Известно, что артист свободен — в прошлом году он разошелся с Вероникой Фаворской после четырех лет совместной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Медведева никогда не любила.

+5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
98.22
0.16 105.71
-1.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:43
«Да или нет?» — в Польше ответили на предложение США сбивать ракеты над Украиной
12:40
Освобождение Кременной Балки и 55 сбитых БПЛА: успехи ВС РФ в зоне СВО за сутки
12:39
Отсутствие стабильности в мире: Путин обратился к странам СНГ
12:35
«Им обидно»: дети Лепса негодуют из-за его романа с 18-летней девушкой
12:27
Большая нервозность: в Киеве боятся потерять Донбасс после победы Трампа
12:05
Развелась с миллионером? Актриса Юлия Хлынина внезапно утонула в объятиях коллеги

Сейчас читают

Известный российский врач рассекретила замедляющие старение игры
В Европе не дует: электроэнергия в Германии подорожала в восемь раз
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака