Развелась с миллионером? Актриса Юлия Хлынина внезапно утонула в объятиях коллеги
Юлия Хлынина посетила премию Ok! Awards не с мужем, а с актером Сергеем Волковым
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Артистка тайно вышла замуж за Алексея Милевского четыре года назад и, судя по всему, также тайно развелась с супругом.
Популярную артистку Юлию Хлынину, прославившуюся благодаря сериалу «Закон каменных джунглей» и фильму «Купи меня», заметили в компании актера Сергея Волкова. Пара прекрасно проводила время на премии Ok! Awards. Эксклюзивным видео делится StarHit.
Юлия Хлынина нечасто рассказывает подробности личной жизни и не любит выставлять напоказ дорогое и сокровенное. В 2020 году она сыграла тайную свадьбу с крупным предпринимателем Алексеем Милевским. Однако, к сожалению, судя по всему, брак не продлился долго.
На девятой премии Ok! Awards «Больше, чем звезды» актриса наслаждалась компанией 31-летнего Сергея Волкова. Знаменитости держались за руки, романтично танцевали медленный танец и везде ходили вместе.
Известно, что артист свободен — в прошлом году он разошелся с Вероникой Фаворской после четырех лет совместной жизни.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Медведева никогда не любила.
Читайте также
87%
0.16 105.71
-1.18
Нашли ошибку?