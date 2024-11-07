Развелась с миллионером? Актриса Юлия Хлынина внезапно утонула в объятиях коллеги

Артистка тайно вышла замуж за Алексея Милевского четыре года назад и, судя по всему, также тайно развелась с супругом.

Популярную артистку Юлию Хлынину, прославившуюся благодаря сериалу «Закон каменных джунглей» и фильму «Купи меня», заметили в компании актера Сергея Волкова. Пара прекрасно проводила время на премии Ok! Awards. Эксклюзивным видео делится StarHit.

Юлия Хлынина нечасто рассказывает подробности личной жизни и не любит выставлять напоказ дорогое и сокровенное. В 2020 году она сыграла тайную свадьбу с крупным предпринимателем Алексеем Милевским. Однако, к сожалению, судя по всему, брак не продлился долго.

На девятой премии Ok! Awards «Больше, чем звезды» актриса наслаждалась компанией 31-летнего Сергея Волкова. Знаменитости держались за руки, романтично танцевали медленный танец и везде ходили вместе.

Известно, что артист свободен — в прошлом году он разошелся с Вероникой Фаворской после четырех лет совместной жизни.

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