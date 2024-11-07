Когда я ем, я глух и нем? Названа неожиданная польза разговоров во время трапезы

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 25 0

Эндокринолог Калошина: разговаривать во время еды полезно для организма

Когда я ем, я глух и нем? Названа неожиданная польза разговоров во время трапезы

Фото: 5-tv.ru

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Оказалось, что известная пословица не так правдива, как утверждалось прежде.

Беседа во время приема пищи на самом деле полезна для здоровья. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мария Калошина.

Она отметила, что принятое правило «когда я ем, я глух и нем» на самом деле может только навредить. Неспешная трапеза совмещенная с небыстрыми и размеренными разговорами за столом, позволит сделать обед более полезным и избавит от угрозы переедания.

«Пищеварение начинается уже во рту, так что чем дольше вы пережевываете пищу, тем меньше работы достается желудку», — отметила эксперт.

Дело в том, что чем медленнее человек ест, тем меньше понадобится пищи, чтобы насытиться. Быстрый примем, наоборот, мешает мозгу почувствовать, что человек наелся. Именно этим и полезны отвлекающие разговоры за столом.

«Нет ничего страшного, если вы даже съедите небольшое количество вредной пищи, но при этом в позитивной обстановке и тщательно ее пережевывая», — добавила специалист.

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