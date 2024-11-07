Палата представителей заявляла, что Варшаве необходимо расширить противовоздушную оборону.

Польские власти ответили на намерения Соединенных Штатов разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной. Дилемму разрешил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZet.

Накануне американская газета The Hill сообщила, что члены палаты представителей США направили письмо президенту Джозефу Байдену с просьбой разрешить польским военным расширить противовоздушную оборону на украинское небо и сбивать российские ракеты.

В эфире радиостанции RadioZet министру был задан вопрос: «Должна ли Польша сбивать ракеты над Украиной? Да или нет?».

«Нет», — однозначно ответил Косиняк-Камыш.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны Североатлантического альянса вовсю готовятся к вооруженному конфликту с Россией и Белоруссией. Территория Польши и прибалтийских стран активно превращается в западный плацдарм.

Страны НАТО расширяют военное присутствие у границ стран СНГ. Так, у границ Белоруссии сконцентрирована группировка из 15 тысяч боевиков из стран коллективного Запада.