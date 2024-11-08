Не доверяйте красивым словам: китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября
На что следует обратить внимание на грядущей неделе?
Фото, видео: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 11 по 17 ноября 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Очень интересная, насыщенная неделя с большим потенциалом. Постарайтесь максимально уплотнить свое расписание на неделю, поскольку она весьма располагает для начала множества процессов и дел.
Запуск важных процессов будет успешен, а сами дела пойдут по лучшим траекториям, если их наметить на понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Перенесите визит к врачу с понедельника и четверга.
Больше гороскопов смотрите здесь
Понедельник, 11 ноября 2024 года
День Земляного кролика
Прекрасный день для всех видов земляных работ — можно закладывать фундамент, начинать капитальный ремонт. Также благоприятно открывать новые сюжетные линии в вашей жизни — отличный день для свадеб, открытия бизнеса, инвестирования, переезда в новый дом.
Структура дня, несмотря на наличие нескольких сигналов, указывающих на немного медленное течение энергии, обещает успешное завершение всего, что было начато в такой понедельник.
Дополнительной особенностью этого дня является присутствие звезды болезней, которая мешает получить качественную медицинскую помощь, рискуя дать искажения в трактовках анализов, диагностике или мелких неприятностях в медицинской тематике.
Совет: чрезмерно строгие правила и ограничения могут причинить вред. Руководите ходом вещей, оставаясь в центре. Устанавливая разумные правила, люди упорядочивают свою жизнь.
Вторник, 12 ноября 2024 года
День Стального дракона
Умеренный день с более сдержанными структурами. Он может подойти для переговоров, начала обучения, начала косметического ремонта, подписания бумаг, даже для запросов о повышении по службе.
Совет: путь открыт. Будьте деятельны и уверены в себе. Выходите за свои пределы и проникайте в суть вещей. Поощряйте ближних.
Среда, 13 ноября 2024 года
День Золотой змеи
День спорит с энергиями месяца и не подходит для начала каких-то дел. Годится для рутинных мероприятий, от которых мало что зависит. Структура дня «Самонаказание в тюрьме» увеличивает риски неповиновения подчиненных и бедствий, связанных с землей. Кроме того, в течение дня возможны внезапные, неожиданные вводные, развороты траектории событий.
Совет: вы можете добиться великого изобилия. Проявляйте великодушие, когда добьетесь цели. Будьте решительны, и люди соберутся вокруг вас. Не допускайте ненависти и негатива.
Четверг, 14 ноября 2024 года
День Водной лошади
Превосходная структура дня «Желтый охват» наполняет этот день мощной поддерживающей энергией. Здесь же оказываются звезды Красный сандал и Звезда хранилища. Они делают этот день отличным для свадьбы, запуска бизнеса, реновации, земляных работ, путешествий, переезда в новый дом. Также это время подходит для похорон.
Структура «Змея входит в земную сеть» указывает на возможные помехи в делах от посторонних людей. Еще одна небольшая клякса этого дня — звезда болезней. Есть риск ухудшения самочувствия, если вы уже приболели.
Совет: уравновешивайте одни события другими, гармонизируйте обстановку. Будьте скромны и скрывайте свои добродетели. Приспосабливайтесь к обстоятельствам.
Пятница, 15 ноября 2024 года
День Водной козы
Сильный день с хорошими звездами. Идеален для сбора долгов, вступления в брак, знакомства с новыми людьми, поиск славы, переезда в новый дом, всех финансовых дел. Он хорош также для обращения к врачу и романтических свиданий, предложений руки и сердца.
Совет: ищите в себе помощника, внутренний источник энергии и вдохновения. Это откроет путь. Помощи других людей нет, не доверяйте красивым словам.
Суббота, 16 ноября 2024 года
День Деревянной обезьяны
Хороший день с благоприятными звездами, он обладает неплохим потенциалом роста. Поддержит заключение брака, начало путешествия, переезд в новый дом, любые земляные работы, запуск бизнеса.
Использование энергий дня будет способствовать встрече благородных людей в течение года. А проекты, начатые сегодня, имеют все шансы идти по самой оптимальной траектории — мягко, гладко, без лишних трудностей.
Совет: вы находитесь на грани важных перемен, готовы предпринять решающее усилие. Возьмите паузу, накопите энергию, чтобы в нужное время сделать шаг — это приведет к успеху.
Воскресенье, 17 ноября 2024 года
День Деревянного петуха
Еще один хороший день со счастливыми звездами. Он отлично подойдет для начала большинства дел. Благодаря звезде Небесной добродетели, день хорошо подойдет для любых дел, связанных с людьми.
В такой день можно начинать множество важных для вас дел, а также те, от которых вы рассчитываете получить долгосрочную отдачу.
Совет: постепенные, незначительные действия приведут к успеху, поэтому не настаивайте на своих идеях и не пытайтесь делать все по-своему. Уйдите в тень.
Ранее 5-tv.ru рассказал, каким знакам зодиака несказанно повезет в год Змеи.
Читайте также
93%
-0.15 105.57
-0.14
Нашли ошибку?