Не доверяйте красивым словам: китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 11 по 17 ноября 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Очень интересная, насыщенная неделя с большим потенциалом. Постарайтесь максимально уплотнить свое расписание на неделю, поскольку она весьма располагает для начала множества процессов и дел.

Запуск важных процессов будет успешен, а сами дела пойдут по лучшим траекториям, если их наметить на понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Перенесите визит к врачу с понедельника и четверга.

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Понедельник, 11 ноября 2024 года

День Земляного кролика

5-tv.ru

Прекрасный день для всех видов земляных работ — можно закладывать фундамент, начинать капитальный ремонт. Также благоприятно открывать новые сюжетные линии в вашей жизни — отличный день для свадеб, открытия бизнеса, инвестирования, переезда в новый дом.

Структура дня, несмотря на наличие нескольких сигналов, указывающих на немного медленное течение энергии, обещает успешное завершение всего, что было начато в такой понедельник.

Дополнительной особенностью этого дня является присутствие звезды болезней, которая мешает получить качественную медицинскую помощь, рискуя дать искажения в трактовках анализов, диагностике или мелких неприятностях в медицинской тематике.

Совет: чрезмерно строгие правила и ограничения могут причинить вред. Руководите ходом вещей, оставаясь в центре. Устанавливая разумные правила, люди упорядочивают свою жизнь.

Вторник, 12 ноября 2024 года

День Стального дракона

5-tv.ru

Умеренный день с более сдержанными структурами. Он может подойти для переговоров, начала обучения, начала косметического ремонта, подписания бумаг, даже для запросов о повышении по службе.

Совет: путь открыт. Будьте деятельны и уверены в себе. Выходите за свои пределы и проникайте в суть вещей. Поощряйте ближних.

Среда, 13 ноября 2024 года

День Золотой змеи

5-tv.ru

День спорит с энергиями месяца и не подходит для начала каких-то дел. Годится для рутинных мероприятий, от которых мало что зависит. Структура дня «Самонаказание в тюрьме» увеличивает риски неповиновения подчиненных и бедствий, связанных с землей. Кроме того, в течение дня возможны внезапные, неожиданные вводные, развороты траектории событий.

Совет: вы можете добиться великого изобилия. Проявляйте великодушие, когда добьетесь цели. Будьте решительны, и люди соберутся вокруг вас. Не допускайте ненависти и негатива.

Четверг, 14 ноября 2024 года

День Водной лошади

5-tv.ru

Превосходная структура дня «Желтый охват» наполняет этот день мощной поддерживающей энергией. Здесь же оказываются звезды Красный сандал и Звезда хранилища. Они делают этот день отличным для свадьбы, запуска бизнеса, реновации, земляных работ, путешествий, переезда в новый дом. Также это время подходит для похорон.

Структура «Змея входит в земную сеть» указывает на возможные помехи в делах от посторонних людей. Еще одна небольшая клякса этого дня — звезда болезней. Есть риск ухудшения самочувствия, если вы уже приболели.

Совет: уравновешивайте одни события другими, гармонизируйте обстановку. Будьте скромны и скрывайте свои добродетели. Приспосабливайтесь к обстоятельствам.

Пятница, 15 ноября 2024 года

День Водной козы

5-tv.ru

Сильный день с хорошими звездами. Идеален для сбора долгов, вступления в брак, знакомства с новыми людьми, поиск славы, переезда в новый дом, всех финансовых дел. Он хорош также для обращения к врачу и романтических свиданий, предложений руки и сердца.

Совет: ищите в себе помощника, внутренний источник энергии и вдохновения. Это откроет путь. Помощи других людей нет, не доверяйте красивым словам.

Суббота, 16 ноября 2024 года

День Деревянной обезьяны

5-tv.ru

Хороший день с благоприятными звездами, он обладает неплохим потенциалом роста. Поддержит заключение брака, начало путешествия, переезд в новый дом, любые земляные работы, запуск бизнеса.

Использование энергий дня будет способствовать встрече благородных людей в течение года. А проекты, начатые сегодня, имеют все шансы идти по самой оптимальной траектории — мягко, гладко, без лишних трудностей.

Совет: вы находитесь на грани важных перемен, готовы предпринять решающее усилие. Возьмите паузу, накопите энергию, чтобы в нужное время сделать шаг — это приведет к успеху.

Воскресенье, 17 ноября 2024 года

День Деревянного петуха

5-tv.ru

Еще один хороший день со счастливыми звездами. Он отлично подойдет для начала большинства дел. Благодаря звезде Небесной добродетели, день хорошо подойдет для любых дел, связанных с людьми.

В такой день можно начинать множество важных для вас дел, а также те, от которых вы рассчитываете получить долгосрочную отдачу.

Совет: постепенные, незначительные действия приведут к успеху, поэтому не настаивайте на своих идеях и не пытайтесь делать все по-своему. Уйдите в тень.

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