Игорь Петренко погасил основную часть долга по алиментам перед Климовой

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 38 0

Супруги развелись в 2014 году.

Игорь Петренко погасил основную часть долга по алиментам перед Климовой

Фото: © РИА Новости/Михаил Мокрушин

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Актер Игорь Петренко выплатил основную часть долга по алиментам матери своих сыновей, экс-супруге Екатерине Климовой. Об этом сообщает портал KP.RU.

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), актеру осталось выплатить около 2,4 миллиона рублей. В феврале этого года долг составлял 9,2 миллиона рублей. К июлю размер задолженности сократился — до 7,7 миллиона, а за последние три месяца актер выплатил еще пять.

В браке у Климовой и Петренко родилось двое сыновей — Матвей и Корней. В этом году старшему сына актеров Матвею исполнилось 18 лет, а через полтора года совершеннолетия достигнет и Корней. Тогда Петренко перестанет выплачивать алименты.

Развелась пара десять лет назад, а в 2015 году актеры заключили нотариальное соглашение, в котором указали сумму алиментов, однако ее не озвучили. Петренко пытался судиться с Климовой в начале 2023 года. Он подал иск об изменении размера выплат, но суд отклонил его.

В браке у Климовой и Петренко родилось двое сыновей. В этом году старшему — Матвею — исполнилось 18 лет, а через полтора года совершеннолетия достигнет и Корней. Тогда Петренко перестанет выплачивать алименты.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Екатерина Климова не обрела личное счастье.

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Игорь Петренко погасил основную часть долга по алиментам перед Климовой

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