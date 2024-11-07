Игорь Петренко погасил основную часть долга по алиментам перед Климовой
Супруги развелись в 2014 году.
Фото: © РИА Новости/Михаил Мокрушин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Актер Игорь Петренко выплатил основную часть долга по алиментам матери своих сыновей, экс-супруге Екатерине Климовой. Об этом сообщает портал KP.RU.
Согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), актеру осталось выплатить около 2,4 миллиона рублей. В феврале этого года долг составлял 9,2 миллиона рублей. К июлю размер задолженности сократился — до 7,7 миллиона, а за последние три месяца актер выплатил еще пять.
В браке у Климовой и Петренко родилось двое сыновей — Матвей и Корней. В этом году старшему сына актеров Матвею исполнилось 18 лет, а через полтора года совершеннолетия достигнет и Корней. Тогда Петренко перестанет выплачивать алименты.
Развелась пара десять лет назад, а в 2015 году актеры заключили нотариальное соглашение, в котором указали сумму алиментов, однако ее не озвучили. Петренко пытался судиться с Климовой в начале 2023 года. Он подал иск об изменении размера выплат, но суд отклонил его.
В браке у Климовой и Петренко родилось двое сыновей. В этом году старшему — Матвею — исполнилось 18 лет, а через полтора года совершеннолетия достигнет и Корней. Тогда Петренко перестанет выплачивать алименты.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Екатерина Климова не обрела личное счастье.
Читайте также
87%
-0.15 105.57
-0.14
Нашли ошибку?