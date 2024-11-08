Нетипичное поведение вулкана: перед извержением Шивелуч не проявлял активности

Эфирная новость 18 0

Вулкан Шивелуч трижды выбросил столб пыли

Фото, видео: www.globallookpress.com/Cover Images; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Исполин трижды за сутки выбрасывал столбы пыли.

За последние сутки вулкан Шивелуч на Камчатке выбрасывает пепел уже третий раз. Самый массивный столб поднялся в воздух на высоту более десяти километров. Из-за мелких частиц на несколько часов вводили красный код авиационной опасности. Однако сейчас его понизили до оранжевого.

Между тем, ветер подхватил шлейф из вулканической пыли и растянул его на 120 километров от кратера. В ряде поселков на востоке полуострова прошел пеплопад. Но, как сообщили власти — все учреждения работают в штатном режиме.

Геологи, в свою очередь, отметили нетипичное для вулкана поведение. Перед извержением Шивелуч почти не проявлял активности. А значит, прогнозировать новые выбросы становится сложнее.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
98.07
-0.15 105.57
-0.14
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 нояб...

Последние новости

8:30
Жителя Крыма арестовали за госизмену и шпионаж в пользу Украины
8:16
Нетипичное поведение вулкана: перед извержением Шивелуч не проявлял активности
8:02
Украина, суверенитет, Трамп и мозги Европы. Главные заявления Путина на «Валдае»
8:01
«Кулаком по столу»: как Анастасия Стоцкая справляется с ролью матери-одиночки
7:49
«Оправданное беспокойство»: как часто сбываются плохие предчувствия людей
7:35
Крутой поворот: три человека задержаны по подозрению в убийстве Лиама Пейна

Сейчас читают

В Европе не дует: электроэнергия в Германии подорожала в восемь раз
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 ноября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака