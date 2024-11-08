Нетипичное поведение вулкана: перед извержением Шивелуч не проявлял активности
Вулкан Шивелуч трижды выбросил столб пыли
Фото, видео: www.globallookpress.com/Cover Images; 5-tv.ru
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Исполин трижды за сутки выбрасывал столбы пыли.
За последние сутки вулкан Шивелуч на Камчатке выбрасывает пепел уже третий раз. Самый массивный столб поднялся в воздух на высоту более десяти километров. Из-за мелких частиц на несколько часов вводили красный код авиационной опасности. Однако сейчас его понизили до оранжевого.
Между тем, ветер подхватил шлейф из вулканической пыли и растянул его на 120 километров от кратера. В ряде поселков на востоке полуострова прошел пеплопад. Но, как сообщили власти — все учреждения работают в штатном режиме.
Геологи, в свою очередь, отметили нетипичное для вулкана поведение. Перед извержением Шивелуч почти не проявлял активности. А значит, прогнозировать новые выбросы становится сложнее.
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