Нетипичное поведение вулкана: перед извержением Шивелуч не проявлял активности

Исполин трижды за сутки выбрасывал столбы пыли.

За последние сутки вулкан Шивелуч на Камчатке выбрасывает пепел уже третий раз. Самый массивный столб поднялся в воздух на высоту более десяти километров. Из-за мелких частиц на несколько часов вводили красный код авиационной опасности. Однако сейчас его понизили до оранжевого.

Между тем, ветер подхватил шлейф из вулканической пыли и растянул его на 120 километров от кратера. В ряде поселков на востоке полуострова прошел пеплопад. Но, как сообщили власти — все учреждения работают в штатном режиме.

Геологи, в свою очередь, отметили нетипичное для вулкана поведение. Перед извержением Шивелуч почти не проявлял активности. А значит, прогнозировать новые выбросы становится сложнее.