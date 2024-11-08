Украина, суверенитет, Трамп и мозги Европы. Главные заявления Путина на «Валдае»

Диалог с участием ведущих мировых экспертов накануне длился около четырех часов. Еще чуть-чуть и это стало было «полуночным заседанием Валдайского клуба». Нескольких минут не хватило до «нолей».

Условия для завершении украинского конфликта, а также налаживания добрососедских отношений с Киевом обозначил Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». В своем выступлении президент затронул темы расширения НАТО на Восток, противостояния коллективного Запада и России, а также вопросы ядерного сдерживания.

Диалог с участием ведущих мировых экспертов накануне длился около четырех часов. Главные заявления российского лидера в репортаже нашего обозревателя Виктора Синеока.

Еще чуть-чуть и это стало было «полуночным заседанием Валдайского клуба». Нескольких минут не хватило до «нолей». Очень подробный разговор на ключевые внешнеполитические темы. Украина, конечно, никуда не делась из повестки.

«Как известно, украинское руководство внесло изменения в основной закон и объявило свое желание вступить в организацию Североатлантического договора, а мы так не договаривались. Это во-первых. А во-вторых, мы никогда и нигде не поддерживаем никаких государственных переворотов. Не поддерживаем его и на Украине. Мы понимаем и поддерживаем людей, которые с этим госпереворотом не согласились», — пояснил президент.

Это часть ответа на вопрос о причинах действий России на Украине. Начать СВО нас вынудили. Цели будут достигнуты, у украинцев появится настоящая незалежность.

«Мы настроены как раз на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования, и чтобы Украина в конце концов стала независимым, суверенным государством, а не была инструментом в руках третьих стран и не использовалась бы в их интересах», — добавил Путин.

Способы использования украинцев в целях США уже не особенно и скрывают. Наступление на наше приграничье обернулось для украинской армии катастрофой. Потери — 30 тысяч за три месяца.

«А почему они там сидят, неся такие потери? Да потому что приказано, приказано из-за океана любой ценой, именно любой ценой держаться хотя бы до выборов, чтобы показать, что все усилия демократической администрации, администрации Демпартии на киевском направлении, на украинском направлении — были не напрасными. Держаться во что бы то ни стало любой ценой. Вот эта цена», — подчеркнул российский лидер.

Ну Купинском направлении заблокированы еще десять тысяч солдат ВСУ. Западу плевать. Украина — антироссийский таран. И признак несовершенства уходящего миропорядка. С ее помощью Запад пытается нанести нам поражение. Результат — слабеет сам. Глобальный Юг совершает рывок. Европа — стогнирует.

«Не хочу никого обижать, боже упаси, но это прозвучит не очень хорошо, но я все-таки спрашиваю у своих коллег и у экспертов — чего Европе не хватает сейчас? Ответ такой — мозгов им не хватает! И не потому, что они глупые — нет, а потому что решения в сфере экономики принимаются политиками, которые к экономике не имеют никакого отношения», — заявил Путин.

Происходящее с Европой — последствия разрушения старого миропорядка. Те же США в кризисе. Вот Трампа выбрали только ради того, чтобы со своей неолиберальной повесткой Харрис не пришла к власти. Путина — пусть и не сразу — спросили, как ему избранный американский президент.

«Его поведение в момент покушения на его жизнь, я не знаю, но на меня произвело это впечатление. Он мужественный человек оказался. И дело не только что вот в поднятой руке и призыве бороться за свои, за их общие идеалы. Дело не только в этом, хотя это, конечно, знаете, на драйве на таком все как бы. Человек проявляет себя в условиях… в экстраординарных условиях. Вот здесь человек проявляет себя. Он себя проявил, на мой взгляд, очень правильным образом, мужественно как мужчина», — отметил качества американского коллеги Владимир Путин.

В первый срок Трампу, считает Путин, просто не давали делать серьезных шагов. Сейчас все может измениться. Российский президент поздравил нового президента США с избранием. И не исключил, что их разговор скоро сможет состояться. За подробностями, как только представилась возможность, мы обратились к пресс-секретарю российского главы.

«Можно считать это официальным поздравлениями с нашей стороны?»

«Все, что говорит президент — это официально, конечно».

«Еще была такая фраза, что не зазорно Трампу позвонить самому, то есть теоретически такой звонок может состояться с нашей стороны?»

«Ну, конечно. Просто посмотрим, как дальше будут развиваться события», — резюмировал Песков.

Что разговор с участниками Валдайского клуба зайдет настолько далеко предположить, конечно, не мог никто. Вообще было много сюрпризов.

В этот раз формат изменился. Впервые после речи президента выступления еще нескольких участников клуба. Каждый с отдельным докладом.

Путин признался, что пользуется интернетом. Но не часто. Не исключил совместных учений с КНДР. И допустил улучшение отношений с Японией. В ответ на вопрос японского гостя.

«Сделайте выводы для себя, и мы не будем здесь дурака валять, дурачиться, отталкиваться, вам что-то в вину ставить. Мы готовы, пожалуйста. Возвращайтесь просто, и все», — уверен Путин.

То есть, любые ошибки можно исправить. Но если это действительно ошибка. Путина спросили: вернется ли Россия на прежний путь?

«Россия идет своим путем. Надеюсь, она с пути следования своим национальным интересам не свернет», — подчеркнул президент.

В подчиненном положении наша страна просто не сможет существовать. Такая особенность народа. Чтобы объяснить подробнее, Путин привел в пример один из новостных сюжетов. Там иностранный корреспондент отговаривал жителя Белгородской области идти на выборы.

«И спрашивает — вы куда? Он говорит, на избирательный участок. Но это же опасно. Дроны могут прилететь, можно пострадать. Зачем идете? Почему вы не боитесь? Ответ был очень коротким. Это такой уже мужчина, так средних лет. Он повернулся к нему, посмотрел так сурово и говорит: „Я русский“, и пошел. Так мог бы ответить представитель любого этноса Российской Федерации сегодня. И из Поволжья, я сейчас не хочу кого-то конкретно называть, потому что всех не перечислить, у нас 190 этносов, из Севера Российской Федерации, из Северного Кавказа — отовсюду. Потому что сегодняшние события привели к высшей консолидации российского общества и к пониманию, что такое суверенитет для нашей страны. Это одна из ключевых жизненно необходимых основ развития России и ее существования в будущем. Спасибо большое вам», — поблагодарил граждан страны Владимир Путин.