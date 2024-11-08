В Кремле не ожидают изменений экономической риторики США с приходом Трампа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался по этому поводу.

Москва не ожидает, что экономическая риторика США в отношении РФ изменится с приходом Дональда Трампа на пост президента. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости.

«Нет, не ожидают», — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее политологи высказывали предположение, что после вступления в должность нового президента в США в лице Дональда Трампа с России может быть снята часть санкций.

Речь идет об ограничениях в сфере финансов из числа тех, которые невыгодны самим Соединенным Штатам. Однако, по словам экспертов, не наблюдается возможности полной отмены санкционного режима в отношении РФ и его откат к состоянию 2021 года.

На американских выборах, которые прошли 5 ноября, лидирующую позицию занял бывший глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп. О его «разгромной победе» сообщили крупнейшие западные СМИ, после чего результаты голосования подтвердил и сам Трамп.

Потерпевшая поражение Камала Харрис выступила с непродолжительной речью, практически спустя сутки после объявления итогов голосования. Она признала победу оппонента, но пообещала, что продолжит свою политическую борьбу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Песков ответил на заявление Харрис.