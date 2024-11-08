«Путин не ест людей»: Песков ответил на заявление Харрис

Неоднозначное высказывание вице-президент США сделала в сентябре.

Президент России Владимир Путин не ест людей. Об этом с иронией сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Путин не ест людей», — улыбаясь прокомментировал Песков.

Так представитель Кремля отреагировал на слова вице-президента США Камалы Харрис, которые она произнесла на теледебатах в сентябре. Тогда кандидат в президенты заявила, что ее оппонент Дональд Трамп может пожертвовать союзниками в Европе, чтобы заслужить благосклонность Путина, который «съел бы на ланч» экс-главу Белого дома.

На американских выборах, которые прошли 5 ноября, лидирующую позицию занял бывший глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп. О его «разгромной победе» сообщили крупнейшие СМИ США, после чего результаты голосования подтвердил и сам Трамп.

Потерпевшая поражение Камала Харрис выступила с непродолжительной речью, практически спустя сутки после объявления итогов голосования. Она признала победу оппонента, но пообещала, что продолжит свою политическую борьбу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков назвал информацию о вмешательстве РФ в выборы в США инсинуациями.