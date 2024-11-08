«Путин не ест людей»: Песков ответил на заявление Харрис

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 44 0

Песков опроверг заявление Харрис о том, что Путин ест людей на ланч

«Путин не ест людей»: Песков ответил на заявление Харрис

Фото: www.globallookpress.com/Hu Yousong

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы президента США 2024

Неоднозначное высказывание вице-президент США сделала в сентябре.

Президент России Владимир Путин не ест людей. Об этом с иронией сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Путин не ест людей», — улыбаясь прокомментировал Песков.

Так представитель Кремля отреагировал на слова вице-президента США Камалы Харрис, которые она произнесла на теледебатах в сентябре. Тогда кандидат в президенты заявила, что ее оппонент Дональд Трамп может пожертвовать союзниками в Европе, чтобы заслужить благосклонность Путина, который «съел бы на ланч» экс-главу Белого дома.

На американских выборах, которые прошли 5 ноября, лидирующую позицию занял бывший глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп. О его «разгромной победе» сообщили крупнейшие СМИ США, после чего результаты голосования подтвердил и сам Трамп.

Потерпевшая поражение Камала Харрис выступила с непродолжительной речью, практически спустя сутки после объявления итогов голосования. Она признала победу оппонента, но пообещала, что продолжит свою политическую борьбу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков назвал информацию о вмешательстве РФ в выборы в США инсинуациями.

Тема:
Выборы президента США 2024
8 нояб
«Мешают торговле»: снимет ли Трамп санкции с России
8 нояб
Орбан рассказал лидерам Евросоюза анекдот про Папу Римского
8 нояб
Песков оценил вероятность телефонных переговоров Путина и Трампа
8 нояб
Трамп допустил диалог с Путиным: «Думаю, мы поговорим»
7 нояб
Байден подтвердил свое намерение передать власть Трампу мирно
7 нояб
Песков назвал информацию о вмешательстве РФ в выборы в США инсинуациями
7 нояб
«Политическое землетрясение»: как победа Трампа расколола правящую коалицию Германии
7 нояб
«Банановая республика»: Захарова указала на полный крах политической системы ФРГ
7 нояб
Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах президента США
7 нояб
«Как бульдозер прошелся»: Белоруссия выдвинет Трампа на Нобелевскую премию
+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
98.07
-0.15 105.57
-0.14
Не доверяйте красивым словам: китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 ноя...

Последние новости

4:00
Не доверяйте красивым словам: китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября
3:40
Владимир Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главные заявления
3:22
«Мешают торговле»: снимет ли Трамп санкции с России
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака
2:42
«Путин не ест людей»: Песков ответил на заявление Харрис
2:30
«Естественные циклы»: почему нельзя пить алкоголь перед сном

Сейчас читают

В Европе не дует: электроэнергия в Германии подорожала в восемь раз
Владимир Путин выступает на пленарном заседании клуба «Валдай» — прямая трансляция
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака