Каждый пятый: боевики ВСУ массово дезертируют с передовой

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Есоnomist: на тяжелых участках фронта дезертирует каждый пятый боевик ВСУ

Фото, видео: Reuters/UKRAINIAN ARMED FORCES; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Боевой дух украинских формирований подорван, особенно это касается самых тяжелых участков фронта.

Боевики ВСУ массово дезертируют с передовой. Об этом пишет британский журнал Есоnomist со ссылкой на высокопоставленного представителя украинского Генштаба.

Тот признался, что на самых тяжелых участках фронта боевой дух ВСУ подорван. Примерно 20% боевиков, а это каждый пятый, самовольно покинули свои позиции.

На этом фоне продолжает расти недоверие между обществом, армией и политическим руководством Украины. Потери пока удается восполнять с помощью новобранцев. Но нехватка людей становится все ощутимее, и через несколько месяцев, особенно на фоне сокращения помощи США, станет особенно острой, прогнозирует издание.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные показали кадры освобождения Антоновки. По позициям врага одновременно отработали авиация и установки ТОС.

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