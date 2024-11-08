Каждый пятый: боевики ВСУ массово дезертируют с передовой
Есоnomist: на тяжелых участках фронта дезертирует каждый пятый боевик ВСУ
Фото, видео: Reuters/UKRAINIAN ARMED FORCES; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Боевой дух украинских формирований подорван, особенно это касается самых тяжелых участков фронта.
Боевики ВСУ массово дезертируют с передовой. Об этом пишет британский журнал Есоnomist со ссылкой на высокопоставленного представителя украинского Генштаба.
Тот признался, что на самых тяжелых участках фронта боевой дух ВСУ подорван. Примерно 20% боевиков, а это каждый пятый, самовольно покинули свои позиции.
На этом фоне продолжает расти недоверие между обществом, армией и политическим руководством Украины. Потери пока удается восполнять с помощью новобранцев. Но нехватка людей становится все ощутимее, и через несколько месяцев, особенно на фоне сокращения помощи США, станет особенно острой, прогнозирует издание.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные показали кадры освобождения Антоновки. По позициям врага одновременно отработали авиация и установки ТОС.
- 8 нояб
- Украина, суверенитет, Трамп и мозги Европы. Главные заявления Путина на «Валдае»
- 8 нояб
- Техника и живая сила ВСУ под огнем российской артиллерии. Лучшее видео из зоны СВО
- 8 нояб
- Вертолеты Ка-52м бьют врага в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
- 8 нояб
- «Отточенная работа»: российские военные показали кадры освобождения Антоновки
- 8 нояб
- Путин заявил о двух очагах блокирования боевиков ВСУ на купянском направлении
- 7 нояб
- «Взрыв видите?»: группировка «Север» отразила четыре контратаки ВСУ в Курской области
- 7 нояб
- Решается судьба конфликта: в СБУ бьют тревогу из-за ключевого участка фронта
- 7 нояб
- «Гордится, что отправляет на убой»: пленный об отношении командования ВСУ к боевикам
- 7 нояб
- «Абстрактно»: в Кремле оценили сообщения о «плане Трампа» по Украине
- 7 нояб
- Освобождение Кременной Балки и 55 сбитых БПЛА: успехи ВС РФ в зоне СВО за сутки
Читайте также
93%
-0.15 105.57
-0.14
Нашли ошибку?