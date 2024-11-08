Хомяк-то ненастоящий! Как мошенники притворяются разработчиками игры Hamster Kombat

Под видом начала второго сезона пользователям приходят вредоносные ссылки.

Киберпреступники нашли очередной способ разбогатеть за счет доверчивых пользователей. Новым оружием в руках аферистов стала популярная игра про хомяка.

Ее разработчики, несмотря на недавний провал и потерю аудитории анонсировали старт «второго сезона». Как и в прошлый раз обещают огромные деньги за простые нажатия по экрану смартфона.

Естественно, перспектива легкого заработка привлекла внимание доверчивых людей, чем поспешили воспользоваться мошенники. От имени разработчиков Hamster Kombat они якобы разыгрывают криптовалютные токены, а еще приглашают принять участие в тестировании новой версии игры. Доступ предлагают получить по ссылке, которая в итоге оказывается вредоносной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему листинг завершившейся в начале года игры Hamster Kombat обернулся полным разочарованием для большинства пользователей.