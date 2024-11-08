«Запад заинтересован в нашем участии»: ученые из РФ отказались работать в ЦЕРН

Специалисты не поддерживают двойные стандарты сотрудинчества коллег за рубежом.

Российские ученые отказались от предложения западных коллег продолжить работу в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) из-за двойных стандартов. Об этом президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил в беседе с РИА Новости.

«Наше государство — точно нет, категорически по двойным стандартам мы работать не будем. Хотя, очевидно, Запад по-прежнему заинтересован в нашем участии», — отметил Ковальчук.

По его словам, после начала специальной военной операции Запад начал ограничивать работу российских ученых в совместных проектах в ЦЕРН, а после и вовсе предложил такое решение: специалисты из РФ должны вернуться на Родину, зачислиться по совместительству в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, а затем с этой новой международной аффилиацией продолжить работу в ЦЕРН.

Однако, по словам Ковальчука, на подобные манипуляции российские ученые не пойдут. Он также подчеркнул, что «кто хочет, пусть туда едут, там живут».

Ранее 5-tv.ru передавал слова Ковальчука о позитивной стороне разрыва сотрудничества с ЦЕРН.