Старейший в России ленинградский ТТЦ запустил работу собственного сайта

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 50 0

Первая телепередача вышла в эфир почти 90 лет назад — 7 июля 1938 года.

Старейший в России ленинградский ТТЦ запустил работу собственного сайта

Фото: spbtv.ru

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Первый в России телевизионный технический центр (ТТЦ) начал свою работу 7 июля 1938 года в Ленинграде. Сегодня телецентр обладает богатой технической базой и вариативностью съемочных пространств на площадках, что позволяет создавать любимые всеми сериалы. 8 ноября 2024 года ТТЦ запустил свой собственный онлайн-ресурс, благодаря которому можно узнать все, что интересует зрителей Пятого канала.

На студии, которая располагалась по адресу улица Академика Павлова 13, 7 июля 1938 года вышла в эфир первая телепередача. Это была музыкальная программа. Трансляцию в прямом эфире вела одна камера, но именно она была с электронной разверткой. До этого осуществляли экспериментальное вещание механической.

Первые программы Ленинградский телецентр вел на американском оборудовании. Но уже после войны были выпущены первые советские камеры и знаменитые телевизоры КВН (Кенигсон, Варшавский, Николаевский — Прим.ред.).

В 1963 году на улице Чапыгина, дом 6 был построен мощнейший по тем временам телецентр, а над Большой Невкой выросла 316-метровая телебашня (после замены антенны в июне 2011-го высота башни составляет 311,5 метра). Здесь снималась первая детская программа «Тяпа, Ляпа и Жаконя», которую вела Нелли Широких. Здесь же появилась первая телестудия, была проведена выездная трансляция и телемост с Америкой, родились телеигры, политические ток-шоу, знаменитые новости «600 минут» В 1980-е годы уже Пятый канал приковывал советских граждан к экранам «Музыкальным рингом» и другими шоу, викторинами, интерактивными проектами.

Интересно, что до строительства Останкино самым крупным в Европе считался именно Ленинградский телецентр.

На новом сайте ТТЦ можно не только ознакомиться с историей центра, но и записаться на увлекательные экскурсии, а также прочитать актуальные новости об отечественном телевидении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что объявлены лауреаты премии «ТЭФИ-Kids».

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Старейший в России ленинградский ТТЦ запустил работу собственного сайта

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