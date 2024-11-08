Переобулся: премьер Польши больше не считает Трампа российский агентом

Журналистку, задавшую вопрос, лишили аккредитации.

Европейские политики сейчас стремительно меняют свою риторику после выборов в США. Польский премьер Дональд Туск весь прошлый год рассказывал, что Трамп завербован российскими спецслужбами.

Об этих заявлениях Туску напомнили во время пресс-конференции. В ответ премьер заявил, что никогда не говорил этого. Но сами поляки тут же поймали его на вранье.

«Трамп, его зависимость от российских служб, сегодня уже не вызывает сомнений. Это не мое предположение, это результат расследования американских спецслужб. Они не исключают, что Трамп даже был завербован российскими службами 30 лет назад», — говорил Туск про Трампа в 2023 году.

«Я никогда не делал подобных предположений. Однако я хотел бы еще раз подчеркнуть, что все заявления, которые предполагают, что Польшей должен управлять кто-то, кто угождает тому или иному президенту другой страны, неприемлемы и де-факто дискредитируют авторов таких заявлений», — заявил премьер-министр Польши.

Кстати, журналистку, задавшую неудобный вопрос, администрация Туска в этот же день лишила аккредитации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше начали строить укрепления на границе с Россией.