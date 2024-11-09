Нет в наличии: из российских аптек пропал иммуноглобулин для беременных

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В аптеках пропал иммуноглобулин для беременных с отрицательным резус-фактором

Фото, видео: 5-tv.ru

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Речь идет о препарате для женщин с отрицательным резус-фактором.

Из аптек 83 регионов страны пропал иммуноглобулин для беременных с отрицательным резус-фактором. В наличии нет препаратов ни российского, ни зарубежного производства. Как выяснили «Известия», перебои связаны с дефицитом плазмы крови.

Также увеличилась стоимость изготовления иммуноглобулина. По мнению аналитиков, в таких условиях продажи стали невыгодными для производителей. И эта проблема существует не только в России.

Нехватку препарата подтвердили и в Росздравнадзоре. По информации ведомства, до конца года в аптеки поступит более 90 тысяч упаковок иммуноглобулина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как лечиться от простуды во время беременности. По словам акушер-гинеколога Эльнары Рзаевой, насморк грозит гипоксией плода и сильно осложняет жизнь, так что игнорировать его нельзя. Специалисты рекомендуют делать массаж — ребром ладони по области от носослезных борозд к уголкам ноздрей. Это поможет улучшить отток выделений и даст наконец свободно вздохнуть. После допустимо использовать капли на основе пихтового или эвкалиптового масел, но лучше согласовать этот вопрос с наблюдающим беременность специалистом.

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