Путин обсудил с членами Совбеза меры антитеррористической защиты транспорта

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 38 0

Докладчиками выступили глава Минтранса Роман Старовойт и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кондратюк; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности, на котором обсудили меры антитеррористической защищенности транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Мы с вами регулярно обращаемся к вопросам, связанным с усилением мер защиты от террористических угроз различных объектов. На этот раз предлагаю поговорить, на этом совещании затронем вопрос о мерах антитеррористической защищенности транспорта и транспортной инфраструктуры», — заявил глава государства.

В качестве докладчиков на совещании выступили глава Минтранса Роман Старовойт и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин обсудил с членами Совбеза вопросы информационной безопасности. Отмечалось, что повышение уровня информированности граждан о безопасности в интернете и необходимость просвещения в этой области являются важными вопросами в современной повестке.

На совещании пришли к выводу, что для обеспечения национальной безопасности страны необходимо разрабатывать комплексные стратегии борьбы со все более изощренными киберугрозами.

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