Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить вопросы информационной безопасности. Об этом стало известно из онлайн-трансляции.

«Мы сегодня обсудим вопросы информационной безопасности, в том числе в интернете. Докладчик (министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут) Шадаев. Начнем работать», — сказал Путин.

Повышение уровня информированности граждан о вопросах безопасности в интернете и необходимость образования в этой области по сей день являются важным вопросом. В современных условиях, когда киберугрозы становятся все более изощренными, развитие комплексных стратегий информационной безопасности является приоритетной задачей для обеспечения национальной безопасности страны.

В совещании также приняли участие и другие представители важных структур управления государством. В их число вошли: член Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Трамп заявил о неспособности Харрис вести переговоры с Россией и Китаем.