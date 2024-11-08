«Под меня копают»: Мария Погребняк объяснила блокировку своих счетов

Финансы блогера оказались заморожены уже в пятый раз за минувший год.

Очередная блокировка счетов Марии Погребняк связана со сменой фамилии блогера. Об этом знаменитость рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Это пятая за год заморозка счетов Марии. Сообщалось, что Погребняк якобы не предоставила отчеты по налогам.

«Я сейчас в шоке от того, что я увидела и узнала. У меня счета были заблокированы всего лишь пару дней», — взволнованно отметила Погребняк.

Блогер объяснила, что после того, как она сменила фамилию, банк не успел провести соответствующие операции, в результате чего счета оказались заблокированными на три дня.

Погребняк подчеркнула, что у нее нет задолженностей ни перед налоговой, ни перед какими-либо иными ведомствами.

«Такое ощущение, что мои конкуренты под меня копают, но это все неспроста», — отметила звезда.

Блогер напомнила, что ранее в сети распространялась информация, что она якобы не оплатила парковку в центре Москвы. При этом Погребняк является матерью четверых детей, а значит, ей положены бесплатные парковочные места.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двухмесячному сыну Марии Погребняк провели зондирование слезного канала.