В Будапеште обсуждают суверенитет ЕС после выборов в США

Это может стать ударом в спину действующему канцлеру Шольцу, который сейчас находится в Венгрии — на саммите Европейского политического сообщества. Там решают, кто и в каком объеме будет дальше поддерживать Украину, если Трамп после прихода к власти значительно урежет финансирование Киева. И, судя по действиям некоторых европейских политиков, такой вариант вполне реален. В Будапеште работает корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Злая ирония европейской судьбы — после избрания Трампа лидеры ЕС собираются у его ближайшего союзника Виктора Орбана в Будапеште. Чешут затылки, прячутся по углам, куда сами же себя своей бескомпромиссной политикой и загнали, а сейчас резко меняют тон, демонстрируя чудеса дипломатической гибкости.

«Я полностью уверен, что все европейские лидеры намерены укреплять связи с США. И вчера я отправил сообщение Дональду Трампу, что мы хотим все это обсудить с ним, включая Украину», — заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Но и в этом вопросе европейские лидеры начинают задумываться о кардинальной смене своей стратегии, насколько понял по разговорам в кулуарах хозяин встречи.

«Два года мир убеждали, что война — это хорошо, а мир — плохо, что санкции — это хорошо, а те, кто выступает против них — глупцы. Внезапно сменить пластинку очень сложно. Но растет число тех, кто осторожно, но говорит о том, что, возможно, нам следует адаптироваться к новой ситуации: мол, видите ли, настал момент, давайте оставим прошлое позади, каким бы оно ни было, давайте срочно адаптируемся и перейдем от войны к миру», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Примеры появляются один за другим. В польском Сейме дружно скандируют «Дональд Трамп» после новостей о его победе, а у премьера Туска приступ политической амнезии. Буквально в момент выдвижения республиканца он голословно обвинял его в агентурной работе на российские спецслужбы. Сохранилась даже запись.

«У него мало шансов победить на выборах, однако его зависимость от российских служб сегодня уже не вызывает сомнений», — сказал Туск о Трампе.

А теперь Туск напрочь отрекается от своих же слов.

«Нет, я никогда не делал подобных предположений», — попытался оправдаться Туск.

Оппозиция теперь требует отставки и Туска, и министра иностранных дел Сикорского за необоснованную критику Трампа, а то ведь того и гляди припомнит.

После долгих лет агрессивной риторики санкционной политики, если что и свирепствует сейчас в Европе, так это страх перед неизбежным «трампотрясением». В Будапеште как раз на этот счет состоялась экстренная дискуссия о том, как в самом деле выжить в новых условиях.

Вполне вероятно, вместе с Трампом в Белый дом могут вернуться торговые войны, пошлинный апокалипсис и многие другие «щедрые сюрпризы» от новой американской администрации. Макрон из последних сил и заранее готовится к бою и на этом фронте. Очередной французский пассаж из мира животных.

«Для меня это просто. Мир состоит из травоядных и плотоядных животных. Если мы решим остаться травоядными, плотоядные одержат победу, и мы просто станем для них рынком сбыта», — заявил президент Франции.

Но на деле-то противостояние буквально слона и Моськи. Даже премьер крошечной Бельгии еще наивно полагается говорить с США на равных.

«Очень четко отстаивать свои интересы и основываться на позиции силы, как европейцы», — заявил Александр Де Кро.

Все же встречаются за этим столом и старые «шулеры» вроде Борреля, готовые опять подтасовать колоду, подсовывая, как и прежде, свою «украинскую» карту.

«Что бы ни случилось, мы должны придерживаться наших обязательств перед Украиной. Если ты не за столом геополитической игры, ты будешь в меню. Украина должна быть за столом, а не в меню. Если вы не игрок, то другие играют за вас», — заявил Жозеп Боррель.

Как минимум, один игрок от этого уже остался с многомиллиардной дырой в бюджете и выбывает. Немецкий канцлер на фоне развала коалиций хоть и прибыл в Будапешт, но все разговоры про помощь Киеву уже обходит стороной. Да и у Трампа на этот счет, если верить его предвыборным обещаниям, совсем другой козырь.