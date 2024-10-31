В МВД поддержали ужесточение наказания за организацию незаконной миграции

Наказание за организацию нелегальной миграции необходимо ужесточить, а сама тема приезда в Россию иностранных рабочих требует повышенного контроля. Об этом говорили на заседании коллегии МВД. Глава ведомства Владимир Колокольцев подчеркнул, что вопрос миграции актуальный, и весьма болезненный. Как его решить без радикальных мер — разбиралась корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

Водитель автобуса, рухнувшего с Поцелуева моста в Петербурге, вновь может оказаться в суде. Мужчину уже приговорили к шести годам лишения свободы, по его вине погибли семь человек. Теперь выяснилось, что он за деньги фиктивно зарегистрировал в своей квартире 46 мигрантов. Это распространенный способ легализовать нахождение на территории России, но не единственный. Некоторые даже ухитряются оформить поддельные документы на отцовство.

Такая услуга обошлась иностранным гражданам в 600 тысяч рублей. Они нашли матерей-одиночек, которые согласились участвовать в преступной схеме. Есть случаи, когда остаться в России в обход закона помогали и полицейские.

«Так в Тульской области находятся под следствием руководители различного уровня. Они организовали незаконное пребывание свыше полутора тысяч выходцев из зарубежья. Считаю очень актуальным решение законодателей многократно увеличить срок уголовного наказания за это», — рассказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Госдума накануне приняла целый пакет законов, ужесточающих наказание за организацию нелегальной миграции. Теперь за это особо тяжкое преступление грозит лишение свободы до 15 лет. МВД, в свою очередь, усилило контроль за процедурой получения сертификатов о владении русским языком.

Это оперативные кадры из Иркутска. Задержаны двое руководителей центра дополнительного образования. По версии оперативников, экзамен в этой школе сдали даже глухонемые приезжие. Теперь выдавать сертификаты будут только государственные структуры, включенные в перечень правительства.

Силовики регулярно проводят рейды. Сотни мигрантов прячутся в хостелах и на строительных площадках. В этом году из России депортировали 20 тысяч иностранцев.

С февраля следующего года полицейские получат право в определенных случаях самостоятельно принимать решения о выдворении иностранных граждан. Но и те меры, которые принимаются сейчас, приносят свои результаты.

«С 2015 по 2023 год доля незаконно находящихся у нас граждан других государств сократилась почти в четыре раза. За этот период количество преступлений, к которым причастны иностранцы, уменьшилось на 20%. В два раза снизилось число совершенных ими убийств, в полтора раза (снизилось. — Прим. ред.) причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Эксперты уверены, новый законопроект и усиленная работа МВД помогут повысить безопасность и уменьшить количество преступлений. А те, кто готов работать в России легально, всегда будут востребованы на рынке труда.

«Как правило, они плотно достаточно занимают нишу рабочих специальностей, либо каких-то позиций низкой квалификации, то есть дворники, обслуживающий персонал, персонал управляющих компаний, ЖКХ. Почему туда идут мигранты? Потому что, если говорить про наш менталитет, у нас есть определенные установки, когда, собственно, наши люди не идут в рабочие специальности», — рассказала консультант по управлению персоналом Наталья Маслова.

Не все зависит исключительно от силовиков. Вопрос ассимиляции мигрантов — очень тонкий. В процесс включился даже Рособрнадзор, который считает, что иностранцы, планирующие перебраться в россию вместе с семьей, должны заранее учить своих детей русскому языку.