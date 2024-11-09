Всегда так было: эксперт объяснил популярность Белоруссии у российских туристов на Новый год

Все, чего вы ждете от сказочного праздника, рядом — в соседней стране!

Каких-то полтора месяца — и вся страна будет отмечать Новый год. Для некоторых россиян это сугубо семейный, домашний праздник, для других — возможность отправиться в очередное путешествие. Самое время его запланировать! Отличным вариантом для отдыха может стать поездка в Белоруссию.

Развлечения в столице, горнолыжный курорт или погружение в настроение новогодней сказки — каждый найдет себе приключение по душе. Журналисты URA.RU собрали лучшие идеи для незабываемых каникул. Как рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, в последние годы число выбирающих Белоруссию туристов только растет.

«Белоруссия всегда являлась направлением популярным, и особенно актуальна она стала в последние годы, когда для нас фактически закрыты страны Евросоюза. А есть потребность в Европе, европейской архитектуре, атмосфере», — объяснил Мальцев.

Кроме той самой атмосферы в соседней стране есть отсутствие языкового барьера, приемлемые цены на отдых, безопасность и расположение местных жителей. Минусом можно назвать разве что сложности при бронировании — мест для всех желающих порой не хватает. Так что подходящие варианты лучше подыскивать уже сейчас.

Где отдохнуть в Белоруссии

Любителей отмечать в городе принимает новогодний Минск. Накануне праздника улицы украшаются гирляндами, на главной площади устанавливается огромная елка. Экскурсии, ярмарка в Ботаническом саду, массовые мероприятия, рестораны и шоу-программы, фестивали и представления для взрослых и детей — на любой вкус.

Тем, кто предпочитает активный отдых, тоже найдется занятие — многочисленные горнолыжные курорты, катание на тюбинге и сноуборде, прекрасные виды и богатая природа в пригороде, трассы для профессионалов и новичков. В комплексе «Раубичи» под Минском, кроме всего перечисленного, есть баня и сауна, веревочный городок и ресторан. В новогодний тур также входит банкет, уличные гуляния, поздний завтрак и другие мероприятия. Еще одно популярное место — комплекс «Логойск», который часто называют «белорусской Швейцарией».

Если вы хотите взять от поездки в Белоруссию максимум, выбирайте туры по стране, например, «Беларусь за 7 дней», его тоже проводят в новогодние праздники. В маршруте — Минск, Витебск, Гродно, Брест, Мир-Несвиж и Лида. Все точки и достопримечательности, места для сна и питания уже организованы, остается только получать удовольствие от путешествия.

Дом Деда Мороза в Беловежской пуще

В поместье Деда Мороза в Беловежской пуще семьи с детьми и романтичные пары окунуться в сказку и оценят один из самых крупных заповедников Европы. Увидят старинные замки в окружении заснеженных лесов, пасущихся зубров, рысей и оленей, небольшие местные зоопарки, а потом побывают в резиденции Деда Мороза, где все ребята получат подарки и памятные фотографии.

Покой и умиротворение можно найти на небольших пригородных базах отдыха, таких как «Белые розы» и «Пикник парк» под Витебском. Уединенный отдых, тишина, хруст снега, катание на санях и барбекю, развлекательные программы под любой запрос. До Нового года осталось совсем немного, успейте забронировать!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько продлятся новогодние выходные в этом году.