Праздник к нам приходит: сколько продлятся новогодние выходные в этом году

Последним рабочим днем 2024-го станет суббота.

Новогодние выходные продлятся 11 дней. Об этом изданию Lenta.ru сообщила юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Праздничные дни начнутся в воскресение, 29 декабря и закончатся в среду, 8 января. Первым рабочим днем в 2025 году станет четверг, 9 января.

Эксперт уточнила, что выходные, выпавшие на праздники, перенесут. То есть 4 января сдвинется на пятницу 2 мая, а 5 января на среду, 31 декабря.

Производственный календарь на 2025 год, подготовленный министерством труда России, предусматривает несколько праздничных выходных. Россияне будут отдыхать на День защитника отечества 22–23 февраля, на Международный женский день 8–9 марта. Выходными будут праздничные 1–4 мая, а отмечать День победы россияне будут сразу три дня — с 8 по 11 мая. Выходные на День России приходятся на 12–15 июня, а на День народного единства — на 2–4 ноября.

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