Ушел из жизни звезда «Пункта назначения» Тони Тодд в канун юбилея

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 211 0

Актер Тони Тодд умер из-за продолжительной болезни на 70 году жизни

Ушел из жизни звезда «Пункта назначения» Тони Тодд в канун юбилея

Фото: www.globallookpress.com/Christoph Hardt

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О смерти знаменитости сообщили в СМИ.

Ушел из жизни знаменитый американский актер, режиссер и сценарист Тони Тодд, прославившийся благодаря фильмам ужасов «Кэндимэн» и «Пункт назначения». Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В декабре артисту могло исполниться 70 лет. Известно, что мужчина умер после продолжительной борьбы с серьезной болезнью. Не стало знаменитости 6 ноября в собственном доме в Лос-Анджелесе.

«Индустрия потеряла легенду. Мы потеряли дорогого друга. Покойся с миром, Тони <…>», — выразили свои соболезнования сотрудники большой киностудии New Line Cinema, выпустившей ленту «Пункт назначения».

Дебютировал актер в мире шоу-бизнеса в 1986 году. Тодд сыграл в фильме режиссера Оливера Стоуна «Взвод». Эпизодическую роль актер также исполнил в известной франшизе «Звездного пути». Однако настоящую славу артисту принесла роль главного антагониста в «Кэндимене» — известной серии хорроров. После Тодд стал звездой франшизы «Пункт назначения», в которой сыграл загадочного патологоанатома Уильяма Бладворта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла актриса из сериала «Друзья» Тери Гарр.

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