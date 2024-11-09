Ушел из жизни звезда «Пункта назначения» Тони Тодд в канун юбилея

О смерти знаменитости сообщили в СМИ.

Ушел из жизни знаменитый американский актер, режиссер и сценарист Тони Тодд, прославившийся благодаря фильмам ужасов «Кэндимэн» и «Пункт назначения». Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В декабре артисту могло исполниться 70 лет. Известно, что мужчина умер после продолжительной борьбы с серьезной болезнью. Не стало знаменитости 6 ноября в собственном доме в Лос-Анджелесе.

«Индустрия потеряла легенду. Мы потеряли дорогого друга. Покойся с миром, Тони <…>», — выразили свои соболезнования сотрудники большой киностудии New Line Cinema, выпустившей ленту «Пункт назначения».

Дебютировал актер в мире шоу-бизнеса в 1986 году. Тодд сыграл в фильме режиссера Оливера Стоуна «Взвод». Эпизодическую роль актер также исполнил в известной франшизе «Звездного пути». Однако настоящую славу артисту принесла роль главного антагониста в «Кэндимене» — известной серии хорроров. После Тодд стал звездой франшизы «Пункт назначения», в которой сыграл загадочного патологоанатома Уильяма Бладворта.

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