Момент подрыва террориста-смертника в Пакистане попал на видео

Момент взрыва на железнодорожном вокзале Пакистана попал на видео. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Взрыв произошел возле кассы на железнодорожной станции Кветты в провинции Белуджистан около 09:00 по местному времени (07:00 по московскому) прямо перед прибытием поезда Jaffer Express. Состав должен был отправиться в Пешаваре. Старший суперинтендант полиции Мохаммад Балох предположил, что виновник случившегося — террорист-смертник.

На попавших в Сеть кадрах видно, как невероятной силы хлопок разнес переполненную людьми платформу.

В настоящий момент известно о 24 погибших, однако, как сообщают власти, многие пострадавшие находятся в критическом состоянии, поэтому число жертв может возрасти. Главный министр Белуджистана Сарфараз Бугти созвал экстренное совещание и поручил расследовать инцидент.

В больницах города введен режим ЧП. На помощь привлечены медицинские сотрудники из близлежащих населенных пунктов, власти призывают местных жителей сдавать кровь для пострадавших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в больницах Пакистана находятся по меньшей мере 40 пострадавших при взрыве на вокзале.