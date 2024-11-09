В «Колледже полиции» состоялась торжественная церемония клятв кадетов

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 26 0

В 2024 году виновниками торжества стали 600 курсантов и 70 кадетов.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В столичном «Колледже полиции» состоялась церемония принесения торжественного обещания курсанта и торжественной клятвы кадеты. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Мероприятие стартовало 9 ноября в 11:00 в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе.

В 2024 году участниками торжества стали 600 курсантов и 70 кадетов. После соблюдения всех правил студентам вручили соответствующие документы и знаки отличия.

Традиционно церемония принесения клятвы приурочена ко Дню сотрудника органов внутренних дел. В мероприятии приняли участие представители МВД, Вооруженных Сил Российской Федерации, Департамента образования и науки города Москвы, а также ветераны и общественные деятели.

За официальной частью программы последовала творческая: свои таланты продемонстрировали вокальный ансамбль «ПАТРИОТ» и ансамбль барабанщиц «Золотые погоны». Все присутствовавшие на церемонии также смогли оценить дефиле Роты Почетного Караула.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России учредили движение участников СВО.

+5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.83
-0.24 105.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:02
Появилось видео удара ВС РФ по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
14:46
«Решительно осуждаем»: Путин выразил соболезнования правительству Пакистана
14:30
В «Колледже полиции» состоялась торжественная церемония клятв кадетов
14:14
«Некоторые артистки это делали» — Бьянка о сексе за деньги
14:00
До 1865 уничтоженных боевиков ВСУ и 65 БПЛА: успехи ВС РФ в зоне СВО за сутки
13:44
«Неукоснительно этому следую»: почему Бурунову нельзя заниматься сексом в машине

Сейчас читают

Есть два главных различия: Артемий Лебедев раскрыл секрет правильной покупки яиц в магазине
«Особые контракты»: политолог о снятии запрета на работу подрядчиков США на Украине
Простой пацан: Владимира Селиванова сравнивают с персонажем из сериала
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака