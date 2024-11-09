«Решительно осуждаем»: Путин выразил соболезнования правительству Пакистана

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 24 0

Путин выразил соболезнования правительству Пакистана из-за теракта в Кветте

«Решительно осуждаем»: Путин выразил соболезнования правительству Пакистана

Фото: Reuters/Naseer Ahmed; 5-tv.ru

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Террорист-смертник подорвался на переполненном людьми вокзале.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу в связи с терактом на железнодорожном вокзале в Кветте. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Решительно осуждаем это варварское преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару», — говорится в сообщении президента.

В послании уточняется, что Россия готова сотрудничать с Пакистаном по вопросам борьбы с терроризмом.

Российский лидер также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Взрыв в городе Кветта прогремел утром 9 ноября. На забитой железнодорожной платформе, где люди ожидали поезд до Пешаваре, подорвался террорист-смертник.

По последним данным, взрыв унес жизни 24 человек. Как отмечают пакистанские власти, многие из 46 пострадавших находятся в критическом состоянии, поэтому количество жертв может увеличиться. Правительство призывает местных жителей сдать кровь, чтобы помочь раненым.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры момента взрыва на железнодорожном вокзале Кветта.

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