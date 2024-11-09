Захарова: вместо нуждающихся в Африке МВФ направляет помощь киевскому режиму

Вместо того чтобы оказать помощь нуждающимся странам Африки, Международный валютный фонд (МВФ) тратит помощь на спонсирование преступного киевского режима. С таким заявлением официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила на сессии первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи.

«Сегодня целый ряд действительно нуждающихся стран Африки не получают необходимой финансовой поддержки по линии, например, МВФ, Всемирного банка, а знаете почему? Да потому, что основные ресурсы они перенаправляют на поддержку киевского режима, если говорить напрямую — войны», — заявила спикер МИД.

При этом, отметила Захарова, представители этих финансовых организаций рассказывают людям небылицы, чтобы прикрыть свое желание снабжать огромными деньгами преступникам, обделяя тех, кому действительно необходима помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова высмеяла слова экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о папке на столе президента США Джо Байдена, в которой сообщалось о гибели Украины.