«Разочарована»: нейрофизиолог прокомментировала открытие про 11-мерный мозг

В 2017 году нейробиологи из проекта Blue Brain обнаружили, что мозг состоит из многомерных геометрических фигур.

В 2017 году мир потрясла новость о том, что человеческий мозг состоит из многомерных геометрических фигур. Об этом заявили нейробиологи из швейцарского проекта Blue Brain.

Известно, что федеральная политехническая школа Лозанны работает над созданием так называемого «цифрового мозга» вместе с компанией IBM в рамках Blue Brain Project. Они намерены представить свою работу уже в будущем году. Прямо сейчас в Швейцарии по сути создается виртуальная копия человеческого мозга, повторяющая его с точностью до нейрона.

Как утверждают разработчики, человеческий мозг — это целый мир, включающий в себя 11 измерений. Неужели ученые наконец добрались до самого потаенного места нашего осознания? Правда ли, что эта разработка перевернет в скором времени нашу действительность?

Несмотря на такие громкие слова, многие ученые подвергли резкой критике данный проект, отметив, что исследования их коллег об одиннадцатимерном мозге никак не приблизило человечество к пониманию сути сознания. Более того, данные, указанные учеными, не имеют ничего общего с реальностью. Об этом рассказала нейрофизиолог Марина Королева в беседе с 5-tv.ru.

По словам Королевой, описанная учеными из Швейцарии методика является лишь одной из многих математических моделей.

«Я в этом не вижу никакого прорыва — это только одна из математических моделей. И то, что с помощью этой модели можно будет как-то реконструировать сознание, до этого еще очень далеко», — говорит специалист.

Кроме того, автор в корне не согласна с классификацией в работе, а именно с применением терминов «рептильный мозг», «лимбический мозг» и «неокортекс», которые входят в теорию «триединого мозга» американского нейрофизиолога Пола Маклина. Согласно его учениям, структура мозга — это отражение процесса эволюции.

По ее мнению, то, что придумали одиннадцатимерную модель мозга никак нас не приближает к пониманию сознания.

«Уж лучше бы остановились на исследованиях известного современного ученого Константина Анохина, который на основе своей концепции когнитомы гораздо интересней представил возможную модель памяти, сознания и реконструкции тех процессов, которые происходят в мозге. Там все гораздо ближе к реальности. Главное, что его теоретические выкладки были подтверждены экспериментально», — добавляет эксперт.

Она также отметила, что участие мышей в подобных экспериментах и успешные результаты, связанные с пониманием строения мозга, никак не помогут людям, ведь у грызунов и человека разные организмы.

«Я крайне разочарована в этой статье. Мне кажется, что это все ерунда», — подытожила Королева.

Что известно про проект Blue Brain?

Об этом нашумевшем проекте известно уже несколько лет, но мало кто понимает, что здесь вообще происходит, и каким образом ученые пришли к тому, чтобы создать точную копию мозга.

Известно, что в своих работах нейробиологи, работающие над данным проектом, использовали математические методы для того, чтобы описать архитектуру человеческого мозга. И обнаружили, что она состоит из многомерных геометрических фигур в 11 измерениях. Данные об этих исследованиях публиковал Science Alert.

В своем анализе ученые использовали так называемые алгебраические топологии, описывающие свойства объектов и пространства независимо от изменений их формы. Вскоре исследователи обнаружили, что нейроны могут объединяться в группы, а число нейронов в них указывает на размер многомерного геометрического объекта.

При этом структуры эти состоят из плотно упакованных нейронов и глиальных клеток, а существуют они в виде фрактальной структуры, обеспечивающей эффективную коммуникацию и обработку данных.

«Мы обнаружили мир, о котором даже не подозревали. Даже в небольшой крупинке мозга этих объектов десятки миллионов, у которых до семи измерений. А в некоторых сетях их число доходило до 11», — сказал руководитель проекта Генри Маркрам.

Для проведения анализа ученые решили использовать подробную компьютерную модель неокортекса, разработанную еще в 2015 году.

Неокортекс (новая кора) сформировалась позже всего и является самой «современной» частью нашего мозга. Именно он отвечает за функции высшего порядка — сознание и восприятие, как отмечают сами нейробиологи.

Известно, что в мозге человека насчитывается 86 миллиардов нейронов, причем их связи могут простираться во всех возможных направлениях, которые образуют сеть. Это, в свою очередь, формирует наше сознание.

Когда математическая модель была построена, исследователи стали тестировать ее на виртуальных стимулах, а потом начали испытывать ее уже на живых организмах — подопытных крысах. В ходе экспериментов было обнаружено большое количество многомерных геометрических структур в нашем мозге, которые были сформированы нейронами и пустыми пространствами между ними. Подобное не видели раньше ни в нейронных сетях, ни в биологических, ни в искусственных.

Оказалось, что эти пустые пространства между нейронами крайне важным для работы мозга. Когда он получает стимулирующий сигнал, нейроны реагируют на него довольно организованно.

«Выглядит это так, будто мозг откликается на стимулы, создавая, а затем увеличивая башню из многомерных блоков, начиная с одномерных палочек, затем переходя к доскам (2D), затем к кубам (3D), затем к более сложной геометрии с 4D, 5D и так далее», — говорил участник проекта, математик Ран Леви.

Эти данные стали настоящим открытием в мире нейробиологии которые дают больше понимания процессам обработки информации человеческим мозгом и может привести к лучшему пониманию неврологических расстройств. Однако ученые еще не выяснили, каким же образом группы нейронов соединяются в такие конструкции, и что заставляет их это делать.

Все эти исследования и многолетние опыты направлены на то, чтобы лучше понять, как же работает наш мозг и как возникают психические расстройства. Стоит оговориться, что исследователи неоднократно подчеркивали тот факт, что они не намереваются создать мыслящий компьютер или смоделировать человеческое сознание, так как многих волнует вопрос о стремительно развивающимся искусственном интеллекте и возможном «восстании машин».

Однако нейробиологи добавляют, что даже наука пока не может с определенностью сказать, что же именно представляет собой сознание, как оно вообще появляется и зависит ли оно от сложности нейронных связей.

Что касается опытов над грызунами, то исследователи утверждают: хоть человек и крыса — разные существа, мы все — млекопитающие. При этом мозг у этого зверька все же достаточно сложен. Кроме того, у грызунов тоже есть неокортекс. В голове человека она занимает 80–90% всего объема мозга, и именно благодаря ему происходит мышление, обучение, творчество, языковое общение. Также именно там рождаются сны и хранятся воспоминания. Все остальное — это тот уже «рептильный» и «лимбический» мозг.

В свою очередь, «рептильный» мозг отвечает за рефлексы выживания: глотание, выделение слюны, чихание, кашель, равновесие, координация движений. «Лимбический» же мозг — это уже наши чувства, эмоции, и регулировка работы внутренних органов.

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