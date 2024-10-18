Генетики выяснили у какой группы крови больше всех риск возникновения инсульта

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 21 0

Ученые –генетики: риск возникновения инсульта у второй группы крови больше

Генетики выяснили у какой группы крови больше всех риск возникновения инсульта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Что именно влияет на данный показатель не известно.

Ученые выявили группу крови, которая больше остальных подвержена риску возникновения инсульта. Об этом пишет научное австрийское издание ScienceAlert.

Было проведено исследование, в котором приняли участие более 17 тысяч человек, перенесших кровоизлияние в мозг, и 600 тысяч человек контрольной группы. Возрастной диапазон исследуемых — от 18 до 59 лет.

Полученные данные позволили сделать вывод, что вероятность получить инсульт у обладателей второй группы крови выше на 16%, чем у других. Это самый высокий показатель. Меньше всех в зону риска попадают носители первой группы. Их результаты меньше на 12%.

Генетики не могут точно сказать, почему прослеживается именно такая тенденция. Они предполагают, что не последнюю роль играет свертываемость крови. Так как этот показатель влияет на образование тромбов, то есть формированию внутри сосудов свертков крови. Молодые люди больше подвержены тромбозу, нежели атеросклерозу — отложению в стенках сосудов холестерина.

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