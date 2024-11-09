Захарова: на пост посла России в США рассматривают нового кандидата

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 24 0

Его личность пока не раскрывается.

Захарова: на пост посла России в США рассматривают нового кандидата

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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На пост посла России в США рассматривается кандидат. Об этом в беседе с ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что речь идет не о кандидатурах, а именно о кандидатуре и процесс оформления уже запущен.

«Соответственно, человек проходит все этапы оформления», — заверила дипломат.

Захарова пояснила, что существует определенный порядок, согласно которому МИД РФ не комментирует назначение послов, так как это является прерогативой президента.

10 октября Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США, которую он занимал с 2017 года. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова прокомментировала слова Кулебы о папке Джо Байдена с планом поражения Украины. По словам Кулебы, в одном из документов в этом собрании было написано, что «Украина погибнет». Политика крайне расстроило, что вся американская администрация была готова к потере Украины еще два года назад. 

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