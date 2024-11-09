Киев может не рассчитывать на помощь США в боевых действиях по возвращению полуострова.

Президент* Украины Владимир Зеленский должен осознать, что «Крым ушел», если рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны США. Об этом в интервью ВВС заявил старший советник новоизбранного американского президента Дональда Трампа Брайан Ланза.

По его словам, новая администрация США первым делом попытается понять, как киевские власти видят разрешение конфликта с Россией.

«Если Зеленский скажет: мы можем достигнуть мира только в том случае, если вернем Крым, то это просто будет свидетельствовать о том, что он говорит не всерьез», — заявил Ланза.

Советник Трампа подчеркнул, что Белый дом при новом главе сосредоточится на достижении мира, а не на отвоевании территорий. Поэтому Зеленскому нужно осознать, что «Крым ушел», иначе американцам с ним не по пути.

«Если у вас приоритетом является возвращение Крыма и привлечение американских солдат к боевым действиям по возвращению Крыма, то дальше вы сами по себе», — заявил Ланза.

Ранее в этот день стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин отказал Киеву в приоритетной поставке ракетных систем ATACMS. Как пишет The Wall Street Journal, Остин отклонил недавнюю просьбу Зеленского отдать приоритет Украине в обход других покупателей при поставках ATACMS.

При этом глава Пентагона уличил украинского лидера в слишком высоких запросах и заявил, что Америка не может отказать в поставке вооружения заказчикам, которые ожидают его уже давно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Верховной раде признали невозможность возвращения Украины к границам 1991 года.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.