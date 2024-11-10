В Верховной раде призвали обязать украинок проходить военную подготовку

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Нардеп Бобровская: женщины на Украине должны проходить военную подготовку

В Верховной раде призвали обязать украинок проходить военную подготовку

Фото: www.globallookpress.com/Pavlo Gonchar

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Женщины в Незалежной должны быть готовы к возможной службе в армии.

Украинские женщины должны наравне с мужчинами проходить военную подготовку и вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила нардеп Соломия Бобровская.

«Женщины, так же, как и парни в возрасте 18–25 лет, должны обязательно или проходить базовую военную подготовку, или идти на военную кафедру и становиться военнообязанными», — цитирует Бобровскую «Канал 24».

По словам нардепа, цель ее предложения — подготовка украинок к возможной службе и стремление уберечь их от истерики и паники.

Президент* Украины Владимир Зеленский 6 ноября подписал закон о продлении всеобщей мобилизации и военного положения еще на 90 дней — с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года.

Впервые Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации 25 февраля 2022 года. После этого он неоднократно продлевался. К тому же, в апреле 2024 правительство Украины приняло закон об ужесточении мобилизации. Украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине футбольную команду «Полтава» всем составом забрали в военкомат прямо перед матчем.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

+5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.83
-0.24 105.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:40
В чем ее секрет? Звезды рассказали, чем Пахмутова заслужила всероссийскую любовь
4:20
Нет части бедра: женщину в Казани загрызла насмерть стая собак
4:00
Бессрочная помощь: Путин подписал закон о ратификации партнерства с КНДР
3:40
В Верховной раде призвали обязать украинок проходить военную подготовку
3:20
Тысячи мертвых буревестников обнаружили на пляжах Австралии
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Есть два главных различия: Артемий Лебедев раскрыл секрет правильной покупки яиц в магазине
«Существует большое неравенство»: депутат назвал проблему современной Германии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака