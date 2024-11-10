Женщины в Незалежной должны быть готовы к возможной службе в армии.

Украинские женщины должны наравне с мужчинами проходить военную подготовку и вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила нардеп Соломия Бобровская.

«Женщины, так же, как и парни в возрасте 18–25 лет, должны обязательно или проходить базовую военную подготовку, или идти на военную кафедру и становиться военнообязанными», — цитирует Бобровскую «Канал 24».

По словам нардепа, цель ее предложения — подготовка украинок к возможной службе и стремление уберечь их от истерики и паники.

Президент* Украины Владимир Зеленский 6 ноября подписал закон о продлении всеобщей мобилизации и военного положения еще на 90 дней — с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года.

Впервые Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации 25 февраля 2022 года. После этого он неоднократно продлевался. К тому же, в апреле 2024 правительство Украины приняло закон об ужесточении мобилизации. Украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине футбольную команду «Полтава» всем составом забрали в военкомат прямо перед матчем.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.