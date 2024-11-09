Не взрыв газа: правоохранители отвергли первоначальную причину возгорания в доме на севере Москвы

В результате инцидента пострадали девять человек, включая троих детей.

Взрыв бытового газа не стал причиной возгорания в доме на Карельском бульваре в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На месте продолжают работать правоохранители, причина инцидента пока выясняется.

Ранее стало известно, что девять человек, включая троих детей, пострадали в результате взрыва газа в жилом доме на Карельском бульваре в Москве. По данным источника 5-tv.ru, среди пострадавших был полугодовалый ребенок, две девочки семи и 12 лет. Все они получили ожоги разной степени.

По информации столичной прокуратуры, обстоятельства происшествия на севере Москвы устанавливает Тимирязевская межрайонная прокуратура. На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует первый заместитель межрайонного прокурора Дмитрий Егоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что прокуратура Пятигорска проводит проверку по факту взрыва газа в ЖК «Курортный». Мощный взрыв прогремел в городе рано утром 9 ноября на улице Пальмиро Тольятти. Предварительно, произошел взрыв бытового газа, затем возник пожар. Огонь уничтожил несколько этажей многоэтажки.