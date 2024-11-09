Прокуратура Пятигорска проводит проверку по факту взрыва газа в ЖК «Курортный»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 42 0

В результате трагедии погиб один человек.

Фото, видео: Telegram/Прокуратура Ставропольского края/stavropolproc26; 5-tv.ru

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Прокуратура Пятигорска проводит проверку по факту взрыва в многоквартирном доме ЖК «Курортный». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратурой города Пятигорска организованы соответствующие проверочные мероприятия соблюдения федерального законодательства. По их результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — заявил прокурор Пятигорска Виталий Марцинкевич.

На месте пришествия продолжают работу правоохранительные органы. Дополнительные детали произошедшего устанавливаются.

Мощный взрыв прогремел в Пятигорске рано утром 9 ноября на улице Пальмиро Тольятти. Предварительно, произошел взрыв бытового газа, затем возник пожар. Огонь уничтожил несколько этажей многоэтажки.

По словам главы Ставропольского края Владимира Владимирова, в результате трагедии погиб один человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире девятиэтажного жилого дома в Нововоронеже. В разгоревшемся после взрыва пожаре погиб один человек, еще пятеро пострадали.

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