Баллоны или взрывчатка: что рассказали очевидцы о пожаре в доме на севере Москвы

Балкон горевшей квартиры оказался уничтожен.

В горевшей квартире на севере Москвы произошел взрыв. Об этом очевидцы рассказали корреспонденту 5-tv.ru Михаилу Емелину.

«Взорвалась 29-я квартира и, соответственно, взрыв пошел таким образом, что в соседнем подъезде снесло все стены», — рассказывают местные жители.

Они добавили, что газ в доме проверяли примерно две недели назад и, вероятно, причина взрыва была не в нем, а в каком-то самодельном устройстве, которое собрали люди, снимавшие жилье.

«Удар был такой силы, что балкон разорвало на части. Металлическую обшивку выбросило на газон, а стекла разлетелись по всему двору. Осколками засыпана вся детская площадка», — сообщает корреспондент Михаил Емелин с места события.

Согласно другой версии, в квартире могли держать газовые баллоны, которые в какой-то момент сдетонировали.

Один из пострадавших, Андрей Субович, рассказал 5-tv.ru, что удар был такой силы, что в соседней от 29-й квартиры выбило дверь и стены.

По предварительным данным, в результате пожара пострадало девять человек, в том числе три ребенка: шесть месяцев, семь и 12 лет. В данный момент на месте продолжают работать сотрудники МЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пострадавших в пожаре на севере Москвы отправляют в ПВР.