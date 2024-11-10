Пострадавших в пожаре на севере Москвы отправляют в ПВР

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 14 0

Жильцов горевшего дома приютят в местной школе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В школе номер 236 будет открыт пункт временного размещения (ПВР) для людей, пострадавших от пожара в доме на севере Москвы. Здесь они смогут получить горячую еду и необходимую помощь. 

На кадрах, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, что сотрудники правоохранительных органов продолжают находиться у пятиэтажного дома на Карельском бульваре и оказывают помощь жителям. Вблизи места происшествия также находится карета скорой помощи.

Корреспондент 5-tv.ru Багаудин Багаудинов сообщил, что в квартире, где, по предварительным данным, произошел взрыв, который вызвал пожар, отсутствует перегородка. Кроме того, весь подъезд пропитан запахом дыма. 

Причины возникновения пожара на данный момент еще не установлены, ведутся следственные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудникам МЧС удалось спасти кота Барсика и собаку породы корги из горевшего дома на севере Москвы. В результате инцидента пострадало девять человек, в том числе три ребенка.

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