Самые большие и мощные: ледокол «Чукотка» войдет в историю российского флота

Главная особенность подобных ему судов — они могут менять водоизмещение, а значит ходить как по открытым морям, так и по рекам.

В Санкт-Петербурге спустили на воду ледокол «Чукотка» нового проекта 22220. Эти российские атомоходы — самые большие и мощные в мире. Но их главная особенность в том, что они могут менять свое водоизмещение, а значит ходить как по открытым морям, так и по рекам.

Президент РФ Владимир Путин дал команду на спуск по видеосвязи.

Это пятый ледокол данного типа, а всего должно быть семь, и они заменят советские атомоходы, у которых заканчивается ресурс.

Проект идет не просто, поскольку головное судно заложили в 2013 году и… сразу санкции. Так что пришлось на ходу импортозамещать. Но постепенно вышли в серию.

В планах, как минимум, удвоить объемы перевозок по Северному морскому пути до конца десятилетия, а для этого и нужны ледоколы.

Впрочем, сейчас Северный морской путь обрастает и наземной инфраструктурой. Есть планы и по строению железной дороги — Северного широтного хода.

Идет новое покорение Арктики. И это задача государственной важности.