Бессрочная помощь: Путин подписал закон о ратификации партнерства с КНДР

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 22 0

Путин подписал закон о ратификации партнерства с КНДР

Бессрочная помощь: Путин подписал закон о ратификации партнерства с КНДР

Фото: Григоров Гавриил/ТАСС

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Согласно документу, любая из стран в случае внешней угрозы получит незамедлительную помощь от другой.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Сам договор был заключен еще в июне, когда Путин посещал Пхеньян с рабочим визитом.

«Ратифицировать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанный в Пхеньяне 19 июня 2024 года», — говорится в документе.

Новое соглашение между ядерными державами отвечает всем основным интересам стран и является бессрочным подтверждением сотрудничества. Согласно договору, страны обязуются оказать военную помощь друг другу в случае внешней угрозы. Помимо военной помощи договор включает в себя сотрудничество в сферах туризма, сельского хозяйства, образования и здравоохранения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, про главные заявления Путина на «Валдае». Диалог с участием ведущих мировых экспертов накануне длился около четырех часов. Еще чуть-чуть и это стало было «полуночным заседанием Валдайского клуба».

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