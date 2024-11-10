Десять украинских дронов сбиты в небе над Орловской областью

|
Евгения Романова
Евгения Романова 104 0

Боевики ВСУ все утро атакуют регионы России.

Десять украинских дронов сбиты в небе над Орловской областью

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Орловской областью. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

«Средствами противовоздушной обороны сбито восемь вражеских БПЛА», — написал он.

Клычков добавил, что, по предварительным данным, в результате украинской атаки никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.

Позже губернатор сообщил о ликвидации еще двух вражеских беспилотников.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО за утро 10 ноября сбили 32 дрона в Подмосковье. Губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о последствиях.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
10 нояб
В Брянске произошло возгорание нежилых строений после атаки беспилотника
9 нояб
В Тульской области из-за атаки беспилотников выбило окна в четырех домах
9 нояб
Силы ПВО за ночь уничтожили 50 беспилотников над территорией РФ 
7 нояб
Гладков: в Шебекино после атаки ВСУ пострадала женщина
7 нояб
Силы ПВО за ночь и утро сбили 17 украинских дронов над двумя регионами РФ
6 нояб
«Затронуло голень»: в Дагестане 16-летнюю девушку ранило осколком беспилотника
6 нояб
Силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над Каспийском
5 нояб
«На фасаде нет живого места»: обстановка на месте удара БПЛА по дому в Белгороде
5 нояб
«Нам в дом прилетело»: житель пострадавшего под атакой БПЛА ВСУ дома в Белгороде
5 нояб
Момент атаки БПЛА ВСУ по многоэтажке в Белгороде попал на видео
+4° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
97.83
-0.24 105.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:28
Лавров заявил о намерении РФ и Африки раскрывать потенциал сотрудничества
12:01
«Рискованный шаг»: Боня попала под камнепад при восхождении на гору Амадаблам
11:38
Десять украинских дронов сбиты в небе над Орловской областью
11:20
В Ленобласти нашли нижнюю часть тела пропавшей в октябре пенсионерки
11:02
«Осталось 38 дней»: сын Трампа пошутил, что Зеленский скоро потеряет карманные деньги
10:36
«Насыщенное»: Путин указал на многоплановое сотрудничество РФ и Африки

Сейчас читают

Есть два главных различия: Артемий Лебедев раскрыл секрет правильной покупки яиц в магазине
Техника и живая сила ВСУ под огнем российской артиллерии. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп