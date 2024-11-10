Десять украинских дронов сбиты в небе над Орловской областью
Боевики ВСУ все утро атакуют регионы России.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Орловской областью. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.
«Средствами противовоздушной обороны сбито восемь вражеских БПЛА», — написал он.
Клычков добавил, что, по предварительным данным, в результате украинской атаки никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.
Позже губернатор сообщил о ликвидации еще двух вражеских беспилотников.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО за утро 10 ноября сбили 32 дрона в Подмосковье. Губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о последствиях.
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