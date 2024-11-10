Силы ПВО сбили 32 БПЛА в Подмосковье: Воробьев рассказал о последствиях
Женщина пострадала в результате атак беспилотников в Подмосковье
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
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В результате атаки БПЛА загорелись два дома в Раменском, а также пострадала женщина.
В Московской области произошла массированная атака беспилотниками, были сбиты БПЛА в Коломне, Раменском и Домодедово. Об этом сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что уже было сбито 32 дрона. На данный момент силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают работать.
В публикации отмечается, что после падения БПЛА в Раменском загорелись два дома в поселке Становое.
«От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали с больницу с ожогами лица, шеи и рук — состоянии средней тяжести, сейчас она в реанимации. Обязательно быстро окажем всю необходимую помощь», — добавил Воробьев.
На данный момент на месте работают оперативные службы.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по 15-20 квадратных километров в сутки российские войска освобождают в зоне СВО.
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