«Человек невероятного такта»: Лолита выразила соболезнования в связи со смертью Коробкова-Землянского

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 34 0

Лолита назвала покойного Коробкова-Землянского человеком невероятного такта

Фото, видео: Instagram*/korobkov; 5-tv.ru

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У пресс-секретаря SHAMAN осталось двое детей.

Певица Лолита назвала ушедшего из жизни журналиста Антона Коробкова-Землянского человеком невероятного такта. Об этом она рассказала в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

«Он был замечательным, интеллигентным человеком, разбирающимся в нелегком труде — в журналистике. Это достаточно большая редкость. С ним было приятно общаться <…> Для меня Антон — человек без вредных привычек», — сообщила Милявская.

Знаменитость отметила, что хоть близко и не общалась с журналистом, но всегда знала, что он прекрасный человек и семьянин. Коробков-Землянский был отцом двух детей, которых очень любил.

«Все, что я видела на работе — это было просто изумление от воспитания, интеллигентности и знания профессии. <…> Он человек невероятного такта», — заявила исполнительница хита «На Титанике».

Пресс-секретарь заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, умер в Москве, ему было всего 40 лет. Известно, что вчера вечером мужчине стало плохо в его квартире на Проспекте Мира. Жена вызвала бригаду медиков, однако спасти его не удалось. Источник 5-tv.ru сообщил, что предварительной причиной смерти мужчины стали проблемы с сердцем.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЕМГ выразили соболезнования в связи со смертью Антона Коробкова-Землянского.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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