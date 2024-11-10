«Могучее русское сердце»: Юта почтила память умершего Коробкова-Землянского

Певица была первым большим артистом, у которого еще начинающий журналист взял интервью 20 лет назад.

Певица Юта (Анна Осипова) назвала умершего пресс-секретаря заслуженного артиста РФ SHAMAN Антона Коробкова-Землянского человеком с «могучим русским сердцем». В беседе с 5-tv.ru она вспомнила, как много лет назад давала ему — тогда еще начинающему журналисту — интервью.

«Мы познакомились с ним 20 лет назад, и он потом мне сознался, что я была первым большим артистом, который согласился дать ему интервью. Ему — начинающему молодому журналисту с горящим взглядом. Меня тогда просто поразила его вдумчивая работа с материалом, его запас любви и доброты, который, кстати, сохранился на протяжении всего его пути.

Шоу-бизнес перемалывает людей, а Антон остался верен себе. Он сохранил вот это могучее русское сердце. И он любил эту жизнь, любил свою семью, своего артиста», — поделилась Юта.

Певица пожелала сил и терпения супруге Коробкова-Землянского, отметив, что сама знает, каково терять мужа в 40 лет. Также Юта призвала всех помолиться за умершего журналиста.

Пресс-секретарь автора и исполнителя Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, Антон Коробков-Землянский умер в Москве. Информацию подтвердил концертный директор автора и исполнителя Александр Качан.

Известно, что накануне вечером 40-летнему журналисту стало плохо в его квартире на проспекте Мира. Жена вызвала бригаду медиков, однако спасти Коробкова-Землянского не удалось. Источник 5-tv.ru сообщил, что предварительной причиной смерти названы проблемы с сердцем.

Журналист известен работой на федеральном ТВ. Также в прошлом он был пресс-атташе народного артиста РФ Филиппа Киркорова, а на протяжении последних двух лет работал с Дроновым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Европейская медиагруппа» выразила соболезнования в связи со смертью Антона Коробкова-Землянского, который только в январе 2024 года был назначен директором по коммуникациям компании.